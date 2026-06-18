배우 민도희, 아르바이트 하는 일상...“활기가 생기더라”

배우 민도희가 1년 이상 이어온 카페 아르바이트를 마무리하게 된 근황을 공개하며 그동안의 소회를 털어놨다.

‘카페 알바를 그만뒀습니다’ 영상 속 아르바이트 하는 근황을 공개한 민도희. 미니도희

민도희의 유튜브 채널 ‘미니도희’에는 ‘카페 알바를 그만뒀습니다’라는 제목의 영상이 17일 게재됐다. 해당 영상에는 민도희가 카페에서 근무하는 일상과 퇴근 후 모습, 그리고 아르바이트를 시작하게 된 배경과 마무리를 결정한 이유 등이 담겼다.

영상 속 민도희는 “아르바이트를 열심히 다니고 있다”며 현재 일하고 있는 카페에서 근무한 지 1년이 넘었다고 밝혔다.

아르바이트를 시작하기 전 자신의 상태에 대해서도 솔직하게 이야기했다.그는 출근 준비 중 “알바 하기 전에는 일도 없고 많이 작아져 있던 거 같다”며 기분이 항상 울적했다고 밝혔다. 그러다 보니 기분이 많이 다운돼 있었다고.

그렇지만 “일을 하면서 ‘나는 나를 좀 필요로 하는 일을 원했구나’라는 생각이 든 후 사람이 신기하게 활기가 생기더라”고 말하면서, “이곳에서 나의 쓸모를 인정받으니 기분이 조금 나아지는 좋은 영향을 받았다”고 털어놨다. 또 “여러모로 일을 한 것에 대해 너무 좋게 생각한다”고 말했다.

이날 민도희는 30대가 된 이후 처음으로 아르바이트를 경험했다고 밝혔다. 그는 “저는 특수하게 나이 30살 넘어서 첫 알바를 하게 되는 거니 처음에는 용기가 잘 나지 않았다”며 그렇지만 “시간이 지나면서 적응하게 됐고 지금은 출근하는 재미도 알게 됐다”고.

그렇지만 아르바이트를 그만 둘 계획이라고. 그는 “본업을 조금씩 하는 계기가 생겨서 곧 일을 마무리 할 예정이다”고 전했다.

근무를 마친 뒤에는 아르바이트 생활이 자신의 일상에 어떤 변화를 가져왔는지도 언급했다. 그는 “아르바이트를 하기 전에는 칩거 생활을 했는데 일하고 나니까 활력이 생겼다”고 기뻐하는 모습을 보였다.

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