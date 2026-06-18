쿼터 제한에 방류했더니…해변으로 떠밀려온 참다랑어 사체

최근 동해안을 중심으로 참다랑어(참치) 어획량이 증가한 가운데 어획 쿼터로 인해 방류한 참다랑어 사체들이 해변으로 밀려오는 현상까지 빚어지고 있다.



18일 속초시에 따르면 이날 오전 10시께 속초 해변으로 참다랑어 사체가 떠밀려왔다는 민원을 접수했다.

18일 강원 속초 해변 일원에 참다랑어(참치) 사체가 떠밀려 와 있다. [속초시 제공

속초 해수욕장 3마리와 외옹치 해수욕장 2마리 등 총 5마리가 떠밀려온 것으로 확인됐다.



민원을 접수한 시는 악취 발생과 위생 문제 등을 우려해 이날 오후 긴급 수거에 나섰다.



앞서 최근 강릉, 양양, 속초, 고성 등 동해안 일원에 참다랑어 출몰이 잇따르고 있다.



이에 일부 정치망 어선에서 참다랑어가 대량으로 혼획되고 있으나, 도내 참다랑어 어획 쿼터가 이미 소진된 상태여서 산 채로 방류하거나 죽은 상태로 버리고 있다.



시는 이날 발견된 참다랑어 사체 역시 방류 이후 폐사했거나 그물에 걸렸다가 죽은 뒤 해류를 따라 해안으로 떠밀려온 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.



시 관계자는 "해변 이용객 안전과 위생 관리를 위해 사체를 신속히 수거했다"며 "사체가 떠밀려온 이유에 대해 파악하고 있다"고 말했다.

<연합>

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