"다이어트에 좋다길래"…백지영이 한 달째 마시는 '이 식초'의 반전 효능 [라이프+]

가수 백지영(50)이 직접 담가 먹는 파인애플 식초를 공개해 눈길을 끌고 있다.

가수 백지영. 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처

백지영은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’에서 유리병에 담긴 파인애플 식초를 소개하며 “파인애플을 식초에 절여놓은 것”이라고 설명했다.

이어 “파인애플 식초가 다이어트에 좋다고 해서 (직접 담가 먹은 지) 한 달 가까이 됐다”며 “파인애플은 안 먹고 엑기스만 따라서 희석해 먹는다”고 말했다.

◆ 식초가 체중 관리에 도움 되는 이유

식초에 들어 있는 초산 성분은 식후 혈당과 포만감에 영향을 미친다.

혈당이 급격히 오르면 인슐린 분비가 늘고 허기를 더 빨리 느낄 수 있는데, 초산은 이러한 변화를 완화하는 역할을 한다.

식초의 초산 성분은 식후 혈당과 포만감에 영향을 미친다. 클립아트코리아

또 식초는 위에서 음식물이 소장으로 이동하는 속도를 늦춰 포만감이 더 오래 유지되도록 한다. 이 때문에 허기가 빨리 찾아오는 것을 막아 과식을 예방할 수 있다.

다만 식초만으로 체중 감량을 기대하기보다는 식단 관리와 운동을 병행해야 한다.

◆ 소화 돕고 열량 부담 적고…파인애플의 장점

파인애플에는 브로멜라인(bromelain)이라는 단백질 분해 효소가 들어 있다. 파인애플을 갈아 고기 양념에 넣으면 육질이 부드러워지는 것도 브로멜라인의 특성 때문이다. 고기나 달걀처럼 단백질이 많은 음식을 먹은 뒤 소화를 돕는 역할도 한다.

파인애플에는 브로멜라인과 비타민C, 식이섬유 등이 들어 있다. 클립아트코리아

브로멜라인이 체중 감량에 미치는 영향을 분석한 연구도 있다. 이라크 알무스탄시리야대 약학대학 연구진은 비만을 동반한 제2형 당뇨병 환자 52명을 대상으로 8주간 브로멜라인 캡슐을 투여했다. 그 결과 브로멜라인을 복용한 그룹에서 체질량지수(BMI)와 허리둘레가 감소한 것으로 나타났다.

파인애플은 수분 함량이 높고 열량 부담이 비교적 적은 과일이다. 새콤달콤한 맛이 강해 다이어트 중 단 음식이 당길 때 대체 간식으로 먹기도 한다. 식품의약품안전처 식품영양성분 자료에 따르면 파인애플의 열량은 100g당 약 50㎉ 수준이다.

파인애플에는 비타민C와 망간, 구리 등 항산화 영양소가 풍부하며 식이섬유도 함유돼 있다. 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 파인애플 한 컵(165g)에는 비타민C 하루 권장 섭취량의 약 3분의 1이 들어 있다.

◆ 원액 그대로 마시면 오히려 부담

파인애플 식초는 보통 원액을 물이나 탄산수에 희석해 마신다. 샐러드 드레싱을 만들거나 채소를 절이는 데 쓰기도 한다.

백지영이 직접 담가 먹고 있는 파인애플 식초를 소개했다. 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’ 캡처

다만 식초는 산도가 높아 원액으로 자주 마시면 치아 법랑질 손상이나 위 점막 자극을 유발할 수 있다. 위염이나 위식도역류질환이 있는 사람은 속쓰림이 심해질 수 있어 주의가 필요하다.

또 시판 과일 식초 제품은 제조 과정에서 설탕이나 액상과당이 첨가되는 경우도 있다. 체중 관리 목적이라면 당류 함량을 확인하는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지