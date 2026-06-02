지드래곤, 아버지가 어머니에 쓴 손편지 공개…"부부 된 지 40년, 여전히 사랑"

가수 지드래곤이 아버지의 손 편지를 공개, 가족에 대한 게시물을 올려 팬들의 이목을 끌었다.

지드래곤은 1일 인스타그램에 아버지가 쓴 편지와 선물을 찍은 사진을 올렸다.

가수 지드래곤 인스타그램

편지는 지드래곤의 아버지가 아내에게 쓴 것으로, '어느덧 우리가 부부가 된 지 40년이 되었군요, 당신을 만난 것은 내 삶의 가장 큰 행복입니다, 변함없는 사랑으로 나와 우리 식구들에게 성공적인 삶을 영위할 수 있게 함을 감사합니다, 앞으로의 삶도 서로 사랑하며 살아갑시다, 여전히 사랑하는 당신에게'라고 적혀있다.

지드래곤의 누나이자, 배우 김민준의 아내인 디자이너 권다미 씨는 "내 사랑, 글씨도 글도 참 잘 쓴다, 우리 아빠, 사랑해"라고 댓글을 달았다.

평소 지드래곤은 사회관계망서비스(SNS)에 다양한 활동 내용을 알려왔다. 이 가운데 부모에 대한 사진도 올려 팬들의 이목을 끌고 있다.

한편 지드래곤은 지난달 그룹 에스파가 발매한 노래 'WDA'에 피처링으로 나서 화제를 모았다. 그는 오는 8월부터 빅뱅 20주년 월드투어에 나선다.

<뉴스1>

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