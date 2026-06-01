"거울 10초 봤다가 요금 청구"…中 관광지 '황당 사용료' 논란

한국인 관광객이 자주 방문하는 중국의 유명 관광지에서 '거울 사용료'를 요구했다는 글이 올라와 화제다.

강남도시보 등 중국 매체들에 따르면 한 중국인 관광객이 SNS에 "쓰촨성의 유명 관광지인 구채구 풍경구에서 거울을 잠깐 사용한 뒤 2위안(약 400원)을 요구받았다"는 주장을 한 것으로 알려졌다.

중국 구채구 풍경구에서 거울 사용료를 요구했다는 글이 올라왔다. 더우인 캡처

글쓴이는 "쓰레기를 버리러 가는 길에 한 가게 앞에 놓인 거울을 보고 잠깐 머리와 화장을 정리했다"며 "정리를 마치자마자 기념품을 팔던 아주머니가 다가와 거울 사용료 2위안을 내라고 했다"고 말했다.

또한 거울을 본 시간은 10초 정도였고 주변 어디에도 요금 안내 표지판이 없었음을 설명했다.

글과 함께 올라온 사진에는 아이스크림 냉장고 옆에 한 개의 거울이 걸려있는 모습이 확인됐다.

게시물이 확산되자 현지 누리꾼들은 "거울 보는 데 돈을 받는다는 건 처음 듣는다"며 비판적인 반응을 보였다.

이후 관광 관리사업소가 조사에 나섰고 결국 해당 상인은 관광객에게 공식 사과 메세지를 전했다.

관리사업소 관계자는 상인의 주장을 인용해 "관광객이 꼬치구이 판매대 근처에서 머리를 정리하자 상인이 음식에 머리카락이 들어갈 것을 우려해 '2위안을 내야 한다'고 말한 것"이라며 "실제로 돈을 받으려 했던 것은 아니었다"고 밝혔다.

그러면서도 부적절한 발언으로 관광객이 경험한 불쾌한 감정에 대해서는 가게를 상대로 주의 및 교육 조치를 진행했다고 덧붙였다.

<뉴시스>

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