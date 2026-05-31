"매일 수영하고 주말엔 줌바"…101세 美 할머니가 밝힌 '장수 비결'

101세의 나이에도 직접 운전대를 잡고 줌바 댄스를 추는 등 활기찬 노년을 보내는 미국의 한 할머니가 자신만의 장수 비결을 공개했다.

지난 27일(현지시간) 미국 투데이에 따르면 미시간주 잭슨에 거주하는 베티 모리스는 최근 지역 가족과 이웃들의 축하 속에 101번째 생일을 맞았다.

101세의 나이에도 수영으로 활기찬 노년을 보내는 베티 모리스 할머니는 꾸준한 운동과 낙천적인 태도를 장수 비결로 꼽았다. 기사 이해를 돕기 위한 사진. 유토이미지

1925년 5월 13일생인 모리스는 지금도 거의 매일 수영을 하고, 매주 토요일이면 줌바 수업에 참석하며, 직접 운전해 외출한다. 그녀는 "YMCA 운동 없이는 하루도 살 수 없다"며 "사람들이 비결을 물을 때마다 'YMCA에서의 운동'이라고 답한다"고 말했다.

모리스가 수영장을 찾은 지는 올해로 40년째다. 그는 "물속에서는 나이나 신체 조건 그 어떤 것도 걸림돌이 되지 않는다"며 수영에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 토요일마다 참가하는 줌바 댄스 수업에서는 비록 의자에 기대기도 하지만 마지막 스텝까지 절대 쉬는 법이 없다.

YMCA 건물의 계단을 오를 때면 중간중간 멈춰 서서 숨을 고르곤 하지만, 센터를 찾는 발걸음만큼은 매일 거르지 않는다. 끊임없이 몸을 움직이는 것이 그의 장수 비결 중 하나다.

딸 수 콘디노는 "어머니는 워낙 사교성이 좋아 어디서든 주변 분위기를 환하게 밝혀주신다"고 전했다. 실제로 모리스는 수영장에서 처음 보는 사람에게 먼저 다가가 이름을 묻고, 이를 놀라울 정도로 잘 기억해 두었다가 다음번에 이름을 불러주곤 한다. 그는 이처럼 주변 사람들과 끊임없이 소통하고 유대감을 나누는 습관의 중요성을 강조했다.

한편 모리스의 아침은 단어 찾기 퍼즐을 풀고, 1990년대부터 모아온 로맨스 소설을 읽는 것으로 시작된다. 그는 인터뷰 중 "이제 내 나이 또래는 아무도 남지 않아서, 내 인생에 남은 유일한 로맨스는 이 소설책들뿐"이라는 농담을 던지기도 했다.

평소 식단은 그리 엄격하지 않다. 과일과 채소도 챙겨 먹지만, 식단 관리로 과도한 스트레스를 받지 않는 것이 핵심이다. 그는 버터를 듬뿍 바르고 조카가 만든 딸기잼을 얹은 토스트를 즐겨 먹으며, 가장 좋아하는 간식으로는 '땅콩버터 퍼지'를 꼽았다. 또한 오랜 세월 손때 묻은 레시피로 매주 직접 식빵을 굽는 요리 활동을 통해 삶의 활력을 얻고 있다.

모리스는 자신의 가장 큰 인생 철학으로 '감사함을 잃지 않는 것'을 꼽는다. 그는 "매일 감사하는 마음으로 사는 것이 인생의 황금률"이라고 강조했다. 가족들 역시 그의 남다른 낙천성에 모두 공감한다. 살면서 어려운 문제가 생기더라도 결코 부정적인 생각에 매몰되지 않는다는 것이다. 모리스 할머니는 "그저 늘 긍정적으로 생각하는 것이 좋다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지