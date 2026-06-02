한미, 핵잠·원자력 등 정상회담 안보합의 이행협상 오늘 시작

한국과 미국이 정상회담에서 합의된 안보 분야 합의 이행을 위한 본격적인 협상을 2일 시작한다.



외교부에 따르면 한미는 이날 오전 10시 서울 외교부 청사에서 한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 개최한다.

한미 외교차관. 연합뉴스

회의는 이날 오후에도 이어지며, 3일까지 계속된다. 박윤주 외교부 1차관이 한국 측 수석대표를 맡고 청와대 국가안보실과 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 원자력안전위원회 등의 관계자로 구성된 범정부 대표단이 참석한다.



미국 측 대표단에는 앨리슨 후커 국무부 정무차관을 필두로 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등의 관계자가 참여한다.



이번 회의에선 한국의 핵추진잠수함 건조를 비롯해 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확보, 조선업 협력 등이 다뤄질 전망이다.



양측은 핵잠수함과 원자력 협력 협정 등으로 분야를 나눠 별도 회의를 갖기보다는 두 분야 실무 인원이 일정 정도 중첩되는 점을 고려해 한 자리에서 주제를 오가며 논의를 이어갈 것으로 알려졌다.



정부는 올해 초부터 개최가 기대됐던 안보 분야 협의가 지금까지 미뤄진 만큼 발족회의가 형식적인 상견례에 그치지 않고 실무적인 논의로 곧장 진행될 수 있도록 구체적인 협의를 개시하겠다는 입장이다.



이를 위해 한국의 대미 투자 속도 문제, 이란 전쟁, 쿠팡 사안 등으로 협의 개시가 늦어지는 와중에도 정부는 그간 실무선에서 미측과 긴밀히 협의하며 실질적 진전을 이루기 위한 준비해온 것으로 알려졌다.



미측 또한 바로 실무적 협의로 들어간다는 입장을 가진 것으로 전해졌다.



조현 외교부 장관은 최근 연합뉴스 인터뷰에서 발족 회의와 관련해 "민간 원자력 협력 협정을 가급적 빨리 개정해서 농축과 재처리를 우리가 할 수 있게 되고, 그다음에는 핵잠수함도 (지난달 26일 기본계획 발표로) 착수했는데 그것도 좀 속도를 내고, 그리고 조선 분야 협력도 가속하려고 한다"고 밝혔다.



후커 차관은 방한 계기에 조 장관 등 정부 고위급과 따로 면담하면서 안보 협의 외에 한반도 문제 등 양자관계 현안에 대한 의견도 교환할 것으로 보인다.

<연합>

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