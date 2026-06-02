노원 무료 순환버스 상계동까지 확대

서울 노원구가 16일부터 무료 공공순환버스인 ‘노원행복버스’ 운행 권역을 상계동 지역으로 확대한다.



1일 구에 따르면 새롭게 운행하는 제2노선은 중계역~상계역~불암산역 구간으로, 총 운행 거리는 11.8㎞다. 17개 정류장을 편도 운행하며 소요 시간은 약 1시간5분이다. 25인승 소형버스 4대가 20분 간격으로 운행된다. 제1노선인 월계·공릉·중계권역과 연계한 환승 정류장도 2곳 운영된다. 노원구민의전당 뒤 공영주차장과 중계1동주민센터 맞은편 은행사거리다. 구는 권역 간 이동이 원활해져 생활권 연결성이 강화될 것으로 보고 있다.



노원행복버스는 대중교통 이용이 불편한 지역 주민들을 위해 구가 무료로 운영하는 공공순환버스다. 공공시설 방문객도 무료로 이용할 수 있다. 특히 장애인, 고령자, 임신부 등 교통약자는 거주지와 관계없이 무상으로 탑승할 수 있다. 정류장 위치 등 자세한 내용은 노원구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.



노원행복버스의 하루 평균 이용 인원은 약 600명으로, 첫 운행 당시보다 약 2배 가까이 증가했다. 구는 제2노선 확충으로 지역 주민들의 이동권과 공공서비스 접근성이 개선될 것으로 전망하고 있다. 제2노선 개통식은 18일 수락산당고개지구공원에서 열린다.

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