사고현장 달려간 여야 “희생자·유가족 위로” [한화에어로 폭발 사고]

6·3 지방선거를 앞두고 발생한 대전 한화에어로스페이스 폭발사고에 여야 지도부가 대전을 찾아 사고 수습과 협력을 약속했다.

정청래 더불어민주당 대표가 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 현장을 살펴보고 있다. 공동취재사진

더불어민주당 정청래 대표는 1일 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문한 뒤 기자들과 만나 “당에서 할 수 있는 것들은 다 하겠다”고 밝혔다. 정 대표는 대전시당에 피해 지원실을 설치해 사고 수습에 필요한 부분을 협조키로 했다.



그는 “대형 폭발사고로 돌아가신 분들의 명복을 빌고 유족에게 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “부상자도 계시는데 조속한 쾌유를 빌고 안전한 일상으로 돌아오시길 바란다”고 말했다. 정 대표는 아울러 현장에 있는 김영훈 고용노동부 장관에게 철저한 원인 조사를 당부했으며 한화 측에는 유족과 부상자들이 원하는 것에 최대한 협조할 것을 부탁했다고 전했다. 민주당은 또 대전시당 차원의 지원 외에도 당내 재난안전대책위원회를 가동해 사고 원인을 조사하고 재발 방치 대책에 대해 논의하기로 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장을 살펴본 뒤 브리핑을 하기위해 이동하고 있다. 뉴시스

국민의힘 장동혁 대표도 이날 사고 현장을 찾아 희생자를 애도하고 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 장 대표는 “희생자들과 유가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드리며 부상자들의 치료와 회복에 만전을 기해야 한다”며 “철저한 사고 원인 규명과 재발 방지 대책 마련이 필요하다”고 말했다. 그는 “이곳 사업장은 국가 보안시설로 지정된 곳인 만큼 정부의 관리 책임이 분명히 있다”고 질타하며 “자칫 이번 사고로 우리나라 방산 업체와 기술력에 대한 대외 신인도가 떨어지지 않도록 철저한 관리가 필요하다”고 강조했다.

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