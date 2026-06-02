아산 외암민속마을서 ‘조선의 밤’ 만끽

해가 산 너머로 사라지자 500년 역사의 충남 아산시 외암민속마을이 깨어났다. 돌담길엔 불빛이 흐르고 논에는 저녁 하늘이 비쳤다. 마을 한가운데 하늘에서 내려앉은 듯한 거대한 달이 떠오르자 사람들은 걸음을 멈추고 카메라를 들었다. 초여름 밤, 외암마을은 조선의 밤을 시민들에게 안겨 줬다.



아산시는 ‘아산 방문의 해’를 맞아 지난달 29일부터 31일까지 외암마을 일원에서 개최한 ‘2026 외암마을 야행’이 수많은 관광객들의 발길을 모았다고 1일 밝혔다.

충남 아산 외암마을 야행 축제에서 관람객들이 높이 10m 규모의 초대형 달빛 조형물을 배경으로 기념사진을 촬영하며 초여름 밤의 정취를 즐기고 있다. 아산시 제공

시에 따르면 올해 야행의 상징은 높이 10m 규모의 초대형 달빛 조형물이다. 어둠이 내려앉은 마을 한가운데 떠오른 거대한 달은 관람객들의 시선을 단숨에 사로잡으며 대표 포토존으로 자리 잡았다. 달빛 아래 가족과 연인들이 사진을 찍고 야경을 감상하는 모습이 이어지며 외암마을의 밤을 더욱 특별하게 만들었다.



500년 역사를 간직한 국가민속문화유산 외암마을은 은은한 조명과 달빛이 어우러지며 낮과는 전혀 다른 풍경을 선보였다.



축제장 곳곳에서는 역사와 현대 기술이 결합된 콘텐츠도 눈길을 끌었다. 멀티미디어 워터스크린 쇼 ‘외암사계’와 미디어아트 전시는 외암 이간 선생의 사상과 마을의 사계절을 영상으로 구현했으며, 해설사와 함께하는 ‘외암 달빛 마실’, ‘외암마을 탐험대’, ‘진짜 이간 선생을 찾아라’ 등 체험 프로그램도 큰 호응을 얻었다.

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