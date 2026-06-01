웰다잉문화운동, 이지윤 사무총장 선임

이지윤 전 서울시설공단 이사장이 웰다잉문화운동 사무총장으로 선임됐다.

웰다잉문화운동은 초고령사회 진입으로 시급한 사회적 과제가 된 ‘웰다잉’ 문제에 적극적으로 대응키 위해 이지윤 사무총장을 선임했다고 1일 밝혔다.

이지윤 웰다잉문화운동 신임 사무총장. 웰다잉문화운동 제공

이 신임 사무총장은 커뮤니케이션 회사인 플레시먼힐러드에서 30여년간 부사장과 이해자관계센터 센터장을 역임하며 다양한 기업의 마케팅 및 기업가치 증대를 위한 커뮤니케이션 전문가로 일해왔다. 서울시 공기업 최초의 여성 최고경영자로서 서울시설공단 이사장을 역임하며 경영수지를 개선하고 공공자전거 따릉이 서비스를 시작한 바 있다.



이 사무총장은 “서울추모공원 등 화장장과 묘지 및 자연장지를 관리하면서, 사생관과 장례문화에 관심을 가지게 되었다. 몇 년 전부터 웰다잉에 보다 큰 관심이 생겼고, 현장을 더 알고자, 국가 공인 장례지도사 자력증을 취득하기도 했다. 세계에서 유례없는 초고령사회를 맞이한 우리사회가 다양한 웰다잉 아젠다에 잘 대응해나가고, 개개인이 자기 결정을 통해 죽음을 잘 준비하는 문화가 정착되도록 힘쓰겠다”고 의지를 밝혔다.

웰다잉문화운동은 2018년 아름답게 삶을 마무리하는 문화운동을 위해 창립된 단체다. 급속도로 변화하는 인구변화, 장레문화에 대응하며, 이해관계자인 정부, 국회, 업계, 학계, 웰다잉 커뮤니티 등과 긴밀히 소통, 협력해 나갈 계획이다.

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