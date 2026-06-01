충북지사 선거판, 공무원 선거개입 의혹 놓고 충돌…신용한 “윗선 지시 밝혀야” [6·3의 선택]

더불어민주당 신용한 충북도지사 후보가 국민의힘 김영환 충북도지사 후보의 도청 공무원 동원 선거개입 의혹을 제기하며 수사를 촉구했다. 충북도청은 해당 공무원을 업무에서 배제하고 감찰에 착수했다고 밝혔다.

더불어민주당 신용한 충북지사 후보 캠프 황인원 사무장이 1일 충북도청 브리핑룸에서 충북도 공무원의 신 후보 소유 상가 건물 조사와 관련한 선거개입 의혹을 제기하고 있다. 뉴시스

신 후보 캠프는 1일 성명을 내고 충북도청 행정국 소속 A 주무관이 공식 선거운동 시작일인 지난달 21일 신 후보 소유 청주시 강내면 상가 건물의 임대 현황을 확인하고 다녔다고 주장했다.

캠프에 따르면, A 주무관은 신 후보 소유 상가 1층 음식점 운영자 안모씨에게 전화를 걸어 건물 용도 등을 물었다. 이후 A 주무관은 안씨의 추궁에 자신을 충북도청 소속 공무원이라고 밝힌 것으로 전해졌다.

신 후보 캠프는 “공식선거 운동 시작일인 21일 충북도청 공무원이 신용한 후보의 임대 관계를 조사하고 다닌 것은 선거중립을 지켜야 할 공무원의 선거개입”이라며 “도지사 관사 문제는 후보가 당선된 이후 당선자와 캠프가 충북도와 상의해 결정할 사안으로 ‘도지사 관사’ 운운하며 신용한 후보의 뒷조사를 하고 다녀 경찰의 철저한 수사를 촉구한다”고 밝혔다.

신 후보 측은 도청 공무원이 신 후보 재산신고 누락 의혹 제기를 위해 동원됐을 가능성이 있다는 입장이다. 김 후보 측이 지난달 29일 신 후보의 전세보증금 누락 의혹을 제기한 점도 근거로 들었다.

충북도는 해당 공무원이 차기 충북지사 취임 행사와 민선 9기 관사 활용 방안 등을 사전 검토하는 과정에서 연락한 것으로 파악했다고 밝혔다. 다만 오해 소지가 크다고 판단해 업무에서 배제하고 감찰에 착수했다고 설명했다. 김 후보 측은 “김 후보와 전혀 관련 없는 일”이라고 선을 그었다.

신 후보 측은 추가 성명서를 통해 “관사를 준비한다고 하면서 왜 당사자인 후보가 아닌 세입자에게 임대 현황을 묻는지 납득할 수 없다”며 “공식 업무였다면 왜 당당하게 본인의 신분을 미리 밝히지 못하고 지지자라고 둘러댔다가 나중에야 자기 신분을 이야기하면서 후보에게는 비밀로 해달라고 부탁을 했는가”라며 수사를 거듭 촉구했다.

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