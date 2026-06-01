제이에스티나, ‘유니스(UNIS)’ 컬렉션 릴레이 팝업스토어 운영

이미지 출처=제이에스티나(J.ESTINA)

주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 ‘유니스(UNIS)’ 컬렉션을 직접 확인할 수 있는 팝업스토어를 릴레이 운영한다.

유니스(UNIS)는 ‘Universal’에서 착안한 이름으로, “For All of Us”라는 메시지를 담은 젠더리스 실버 주얼리 컬렉션이다. 힐링 스톤에서 영감을 받은 미니멀한 실루엣과 입체적인 오벌 모듈 디자인이 특징이며, 성별과 취향의 경계를 넘어 누구나 일상에서 착용할 수 있다.

최근 브랜드 뮤즈 아이유와 함께한 화보를 통해 공개된 유니스 신제품은 출시 직후 소비자 관심을 받고 있다는 설명이다. 팝업스토어에서는 아이유가 착용한 할로우 네크리스와 이어링, 체인 브레이슬릿 등 신제품은 물론 주요 아이템까지 함께 확인할 수 있다.

팝업스토어 방문 고객에게는 신제품 10% 할인 혜택과 구매 금액대별 사은품을 제공하며, 디스플레이와 포토존을 통해 브랜드 경험 공간을 운영한다.

현대백화점 신촌점 및 전국 주요 거점 매장으로 릴레이 운영을 이어갈 예정이다. 자세한 정보는 제이에스티나 공식 인스타그램 채널에서 확인 가능하다.

한편, 유니스(UNIS) 컬렉션은 전국 제이에스티나 매장과 공식 온라인몰에서도 판매된다.

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