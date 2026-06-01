日, 美 AI ‘제네시스 미션’ 맞손

미국이 중국과의 과학기술 패권 경쟁을 염두에 두고 추진하는 인공지능(AI) 국가 프로젝트 ‘제네시스 미션’에 일본이 첫 협력국으로 참여한다고 요미우리신문이 1일 보도했다. 양국이 향후 5년간 총 10억달러(약 1조5000억원)를 투자해 AI 공동 개발 등에 나선다는 계획이다.



보도에 따르면 일본 문부과학성, 경제산업성 고위 관계자들이 6월 초 미국을 방문해 프로젝트를 주도하는 미 에너지부와 함께 공식 발표할 예정이다.

미국의 '제네시스 미션'. 미국 에너지부 홈페이지 캡처

제네시스 미션은 도널드 트럼프 미국 행정부가 지난해 발표한 프로젝트이다. 미 연방정부가 관리하는 과학 데이터베이스, 미 에너지부 산하 17개 국립연구소가 보유한 슈퍼컴퓨터 등 자원을 통합해 새로운 AI 플랫폼인 ‘미국 과학·안보 플랫폼’(ASSP)을 구축하는 것이 목표다.



AI를 활용해 새로운 가설을 검증하고 연구 과정을 자동화함으로써 과학 연구에 소요되는 시간을 단축하고 획기적 성과를 낼 수 있을 것으로 미국은 기대하고 있다. 앞서 미 에너지부는 반도체, 중요 광물 등 26개 국가 과학기술 과제를 이 프로젝트를 통해 추진한다고 밝힌 바 있다.



제네시스 미션은 제2차 세계대전 기간 미국 주도로 추진한 원자폭탄 개발 프로그램 ‘맨해튼 프로젝트’나 인류를 달에 보낸 ‘아폴로 계획’에 버금가는 국가사업으로 추진되고 있다. 아마존·마이크로소프트·구글·메타 등 빅테크와도 협력해 AI 등 첨단기술 분야에서 중국에 우위를 확보하겠다는 구상이다.



일본은 총 사업비의 절반인 5억달러를 투자해 바이오 기술, 핵융합, 양자정보과학 등 분야에서 협력할 계획이다. 일본으로서는 미국이 보유한 고성능 슈퍼컴퓨터와 풍부한 과학 데이터를 활용할 수 있게 되는 장점이 있다.



요미우리는 “문부과학성이 AI를 과학 연구에 고도로 활용할 수 있는 인재를 5년 내 3000명 이상 양성한다는 목표를 내건 가운데 국제 공동연구 기회를 늘리고 연구 역량을 끌어올리는 기회가 될 수 있을 것”이라면서도 “일본의 기술과 정보가 미국에 흡수되기만 해서는 안 될 것”이라고 전했다.

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