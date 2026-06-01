“주한미대사관과 인연은 韓언론의 자산”

관훈클럽은 1일 서울 중구 한국프레스센터에서 미국 건국 250주년을 맞아 주한미국대사관에 감사패를 수여했다.



이번 감사패는 대한민국 언론 발전과 한·미 우호 증진을 위해 주한미국대사관이 오랜 기간 기여해 온 데 대한 감사의 뜻을 담았다고 관훈클럽은 설명했다. 행사에는 제임스 헬러 주한미국대사관 대사대리를 비롯한 미국대사관 관계자, 김건 국회의원, 정연두 외교부 외교전략정보본부장, 김종욱 카투사연합회 명예회장, 신범철 전 국방부 차관 등이 참석했다.

이하원 관훈클럽 총무(오른쪽)와 제임스 헬러 주한미국대사관 대사대리가 기념촬영을 하고 있다. 관훈클럽 제공

헬러 대사대리는 “미국이 올해 건국 250주년을 맞이한 시점에서 관훈클럽과 이를 기념하게 돼 더욱 뜻깊게 생각한다”며 “관훈클럽 회원들은 전문성을 갖고 청렴하게 (언론인으로서) 공공정신을 몸소 실천해 왔는데, 이 같은 노고에 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.



관훈클럽은 6·25전쟁 이후 미국 각지로 연수를 다녀온 박권상·조세형·진철수·김인호·노희엽·박중희 기자 등을 중심으로 1957년 창립됐다.



이하원 관훈클럽 총무는 “관훈클럽 창립 초기부터 이어져 온 주한미국대사관과의 인연은 한국 언론 발전의 소중한 자산이었다”며 “미국 건국 250주년을 맞아 주한미국대사관이 오랜 기간 보여준 우정과 성원에 감사의 뜻을 전하고자 이번 행사를 마련했다”고 밝혔다.

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