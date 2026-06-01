AI 확산의 이면… 스마트폰·가전은 칩플레이션에 ‘죽을 맛’

국내 가전 ‘양강’인 삼성전자와 LG전자가 칩플레이션(반도체 가격 상승)으로 인한 제품 생산 원가 급등의 직격탄을 맞았다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 반도체 수요가 폭증하자 스마트폰·가전용 반도체 가격도 연쇄적으로 상승하면서 원가 부담이 커진 것이다. 이에 더해 내수 침체로 판매량 감소라는 이중고가 덮치며 두 회사 모두 비상이 걸렸다.



1일 전자업계에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 실적 보고서의 ‘주요 원재료 현황’ 부분에 ‘모바일용 메모리’ 품목을 추가했다. 본래 삼성전자는 분기 보고서에 모바일용 메모리 매입 금액을 따로 기재하지 않았다. ‘기타’라는 품목에 다른 부품과 합산해 적었다. 그러나 올해 들어 메모리 반도체 가격이 상승하며 비중이 커지자 별도 품목으로 추가했다.

반도체 가격이 급등한 영향 등으로 전자업계의 원재료 비용 부담이 늘어난 것으로 나타났다. 서울 한 대형마트 가전매장 모습. 연합뉴스

보고서에 따르면 올해 1분기 삼성전자의 모바일용 메모리 매입액은 1조9930억원이다. 모바일·가전 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문의 전체 원재료 매입액 중 9.4%를 차지한다. 다른 중요 부품인 카메라 모듈(8.9%)을 넘어선 수치다. 이 금액은 외부에서 사들인 물량만 적은 것으로, 삼성전자 자사 반도체 담당 사업부인 디바이스솔루션(DS) 부문에서 사들인 내부 거래 물량은 포함되지 않았다. 내부 거래 물량까지 합치면 삼성전자가 반도체 매입에 사들인 돈은 더 많을 것으로 추정된다. 삼성전자는 1분기 모바일용 메모리 가격이 전년 연간 평균보다 약 107% 상승했다고 밝힌 바 있다.



LG전자는 올해 1분기 TV와 디스플레이 기반 사업을 맡은 MS사업본부의 영상기기 부품용 반도체 매입액이 2383억원으로 전년 동기보다 387억원(19.4%) 늘었다. 원재료 비용은 7.7%에서 9.1%로 높아졌다. 같은 기간 영상기기 부품용 반도체 평균 가격은 지난해 대비 33.1% 올랐다.

원가 부담은 2분기에 더욱 심화될 전망이다. 갈수록 메모리 반도체 가격이 오르고 있어서다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC와 전자제품에 쓰이는 범용 D램 ‘DDR4 8GB’의 고정가격은 지난달 20달러로 집계됐다. 이는 D램익스체인지가 2016년 6월 반도체 가격 조사를 시작한 이후 가장 높은 가격이다. DDR4 8GB 평균가는 2025년 4월(1.65달러) 이후 올해 2월까지 11개월 연속 상승하다가 3월에는 전달과 동일한 가격을 유지하며 상승세가 주춤했다. 그러나 4월 들어 다시 가격이 전월 대비 23.1% 오른 16달러를 기록했고, 5월에도 두 자릿수 상승세를 이어갔다. 1분기보다 2분기에 D램 가격이 더 오른 만큼, 매입 비용도 증가할 것으로 보인다.



칩플레이션 현상으로 부담은 커진 반면에 가전 판매량은 감소하는 추세다. 고물가·고금리로 가계 소비 심리가 얼어붙은 영향이다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 가전제품 소매판매액은 7조85억원으로 3년 전 같은 기간보다 5.8% 줄었다. 해당 기간 통신기기 및 컴퓨터 소매판매액도 7조6311억원으로 4.2% 감소했다. 상황이 이렇다 보니 삼성전자와 LG전자는 운영 효율화와 비용 절감을 통한 수익성 확보에 안간힘을 기울이고 있다. 삼성전자가 적자를 보던 중국시장에서 가전과 TV사업을 접은 사례가 대표적이다. LG전자는 TV사업부 매각설이 돌기도 했다. 전자업계 관계자는 “원재료 비용은 매출 성장에 따라 늘어날 수 있지만 최근 반도체 가격 급등과 원자재가 상승으로 부담이 지나치게 커지고 있다”며 “주요 기업들은 운영 효율화와 비용 절감에 나서며 영향을 최소화하기 위해 노력 중”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지