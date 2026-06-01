“로고송·율동 대신 차분하게…” 한화에어로스페이스 폭발 사고에 전북 유세 전환 [6·3의 선택]

1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장 폭발 사고로 다수 사상자가 발생하자 전북 지역 정치권이 희생자들을 애도하며 선거운동을 축소하거나 중단했다.

6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 각 정당과 후보 캠프는 유세 현장의 로고송과 율동을 중단하고 차분한 선거운동을 이어가기로 했다.

1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다. 연합뉴스

무소속 김관영 후보 선거대책위원회는 이날 입장문을 내고 “선거운동 중 또다시 참사가 발생해 안타깝다”며 희생자들의 명복을 빌고 조속한 사고 수습을 당부했다.

선대위는 “가장 시급한 것은 더 이상의 희생자가 발생하지 않도록 화재 진압과 구조 활동에 전력을 다하는 것”이라며 “사고가 수습될 때까지 유세 현장의 로고송과 율동을 중단하고 차분한 선거운동을 벌이겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 전북도당도 이날 도내 모든 민주당 후보 선거캠프에 로고송과 율동 중심의 유세 활동을 즉각 중단할 것을 지시했다고 밝혔다. 민주당 전북도당은 “관계 당국이 인명 구조와 사고 수습에 총력을 기울여 달라”며 희생자와 유가족에게 애도의 뜻을 전했다.

조국혁신당 소속 후보들도 중앙당 방침에 따라 선거운동 방식을 조정했다. 김민영 후보와 유기상 후보 등은 로고송 사용과 율동을 중단하고 전화 선거운동 중심의 차분한 유세를 진행하거나 일부 공개 일정을 취소한 것으로 알려졌다.

지역 정치권에서는 선거 막판 도지사 선거를 중심으로 고발전과 네거티브 공방이 격화되던 상황에서 대형 사고가 발생하자 각 후보 진영이 애도 분위기에 동참하며 선거운동 수위를 조절하는 모습이라고 평가했다.

한편, 이날 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 소방당국과 관계기관이 사고 수습과 원인 조사에 나서고 있다.

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