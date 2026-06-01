메가MGC커피, ‘2026 메가콘서트’ 성료…1만2000여 관객도 ‘열광’

메가MGC커피는 케이블채널 Mnet과 공동 주최한 ‘M COUNTDOWN × MEGACONCERT(메가콘서트)’가 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 성료했다고 1일 밝혔다.

메가MGC커피는 케이블채널 Mnet과 공동 주최한 ‘M COUNTDOWN × MEGACONCERT(메가콘서트)’가 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 성료했다고 1일 밝혔다. 메가MGC 커피 제공

지난달 30일 열린 메가콘서트는 관객 1만2000여명이 객석을 가득 채운 가운데, 정상급 K-POP 아티스트 라인업과 완성도 높은 무대가 이어지면서 뜨거운 열기를 자랑했다.

무대에는 엑소(EXO), 르세라핌(LE SSERAFIM), 트리플에스(tripleS), 제로베이스원(ZEROBASEONE) 등이 올랐다.

이와 함께 엔시티 위시(NCT WISH), 미야오(MEOVV), 킥플립(KickFlip), 하츠투하츠 (Hearts2Hearts) 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 등도 현장을 찾은 팬들에게 즐거움을 선사했다.

아티스트들은 고유의 음악적 색깔을 극대화한 강렬한 퍼포먼스로 완성도 높은 무대를 선보였고, 객석의 팬들도 하나 되어 뜨거운 함성과 응원을 보냈다. 관객들은 슬로건과 야광봉을 흔들며 아티스트의 라이브 무대에 화답했고, 공연장은 열정 가득한 긍정적인 에너지로 가득 채워졌다.

메가MGC커피는 ‘즐거움은 함께 커진다’는 브랜드 슬로건 아래 메가콘서트와 SMGC 캠페인 등 다양한 K-POP 연계 프로젝트를 이어오며 고객과의 접점을 확대하고 있다.

메가MGC커피 관계자는 “앞으로도 일상 속 즐거운 에너지를 공유하는 국민 커피 브랜드로 다채로운 감동을 선사해 나가겠다”고 말했다.

이날 공연은 오는 4일 오후 6시부터 Mnet에서 녹화 방송될 예정이다.

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