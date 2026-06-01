서소문 고가철거 시공사 4명 입건…'선거개입 주장'은 반박

경찰이 서소문 고가차도 철거공사 시공업체 관계자 4명을 피의자로 입건했다.



6·3 지방선거 사전투표 첫날 이뤄진 압수수색이 선거 개입 아니냐는 야권의 주장은 강하게 반박했다.

30일 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 차질을 빚었던 경의선 열차 운행이 재개돼 열차가 통과하고 있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 1일 종로구 서울경찰청에서 열린 정례간담회에서 시공사 '흥화'의 현장 소장급 직원을 비롯한 안전 관리·책임자 3명을 업무상 과실치사 혐의로 입건했다고 밝혔다.



박 청장은 "현재 현장 감식과 압수수색으로 확보한 자료를 정밀하게 분석하고 있다"며 "(사망 사고 발생에) 입건된 관계자들의 과실이 있는지 없는지를 따져보는 것"이라고 말했다.



그러면서 "관련 자료를 분석한 뒤 필요한 조사를 할 것"이라며 "국민 생명이 희생된 중요한 사건이기 때문에 엄정한 수사를 진행하겠다"고 강조했다.



경찰은 고가 붕괴에 이르게 된 공사 과정의 구조적 문제점을 전반적으로 확인할 계획이다. 특히 이 과정에서 현재 참고인인 서울시 관계자에게로 수사가 확대될 가능성도 거론된다.

경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 지난 5월 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하기 위해 들어가고 있다. 연합뉴스

박 청장은 "수사 경과를 봐야 한다"고 말했다.



그는 고가 붕괴 1분 전까지 열차 차단이 되지 않은 점에 대해서도 "결과 발생은 되지 않았지만, 전반적으로 문제가 없었는지 들여다볼 것"이라고 했다.



박 정창은 이 사건 압수수색이 지방선거 사전투표 첫날인 지난달 29일 집행돼 선거 개입 의도가 있는 게 아니냐는 야권의 비판에 "그것은 제가 동의할 수 없다"고 반박했다.



박 청장은 "저희는 다른 고려 없이 순수하게 수사 측면에서 압수수색을 했다"며 "다른 사례를 봐도 알겠지만, 이런 수사는 초기 증거 확보가 굉장히 중요하다. 최대한 빠르게 압수수색해 자료를 확보하는 게 수사 성패를 가르는 요소"라고 강조했다.



앞서 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 경찰이 서울시 도시기반시설본부 등을 압수수색하자 곧장 기자회견을 열고 "노골적 선거 개입이며 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작"이라고 주장한 바 있다.

<연합>

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