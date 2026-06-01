‘멋진 신세계’ 아역 통편집…“속상함 없진 않지만 소중한 기억 됐다”

SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’의 아역 배우 이서정의 촬영 분량이 최종 방송분에서 통편집된 사실이 알려졌다.

이서정의 어머니는 지난달 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 딸의 ‘멋진 신세계’ 출연 뒷이야기를 공개했다. 이서정은 극 중 모태희(채서안 분)의 어린 시절 역할로 캐스팅돼 촬영을 마쳤으나, 제작 과정에서 분량이 조정되며 최종 편집됐다.

‘멋진 신세계’의 아역 배우 이서정. 이서정 어머니 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이서정의 어머니는 “어린 태희 역으로 오디션을 통과해 설레는 마음으로 준비하고 촬영했다”면서 “아쉽게도 서정이의 출연 장면은 제작 분량이 넘쳐 최종 편집돼 방송에서는 만나볼 수 없다”고 밝혔다.

함께 공개된 대본에는 차세계(허남준 분)와 모태희의 어린 시절 관계를 보여주는 장면이 담겼다. 차세계가 자신을 붙잡는 모태희에게 “꺼져”라고 말하는 대사 등이 포함돼 있었으나 해당 장면은 방송에서 공개되지 않았다.

이서정의 어머니는 “속상한 마음이 없는 건 아니지만, 이번 경험을 통해 또 하나 배웠다”며 “결과가 언제나 노력한 만큼 남는 것은 아니지만, 도전한 시간과 경험은 서정이 안에 차곡차곡 쌓일 것”이라고 덧붙였다.

또한 “아홉 줄의 대사를 오랫동안 연습해 카메라 앞에서 연기하고, 좋은 스태프외 오빠들과 현장 경험을 쌓아서 누구도 편집할 수 없는 소중한 기억이 됐다”고 전했다.

이에 누리꾼들도 “좋은 경험이 됐을 것 같다”, “아쉽지만 성장 과정의 일부”, “다음 작품에서 꼭 만나길 바란다” 등 응원의 메시지를 보냈다.

한편 ‘멋진 신세계’는 희대의 조선 악녀 영혼이 깃든 무명배우 신서리(임지연 분)와 냉철한 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨틱 코미디 드라마다.

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