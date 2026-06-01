지석진 “할인하면 행복해…비행기 티켓 싸서 여행 간 적 있다”

방송인 지석진이 할인 행사에 약한 자신의 소비 습관을 공개했다.

1일 공개되는 넷플릭스 예능 '만학도 지씨' 11회에는 심리학자 김경일 교수가 출연해 소비 심리에 대한 이야기를 나눈다.

넷플릭스 예능 '만학도 지씨'의 진행을 맡은 지석진과 미미. 넷플릭스

이날 진행자 지석진은 “할인하면 행복하다”며 높은 할인율 때문에 사이즈가 맞지 않는 신발까지 구매한 적이 있다고 털어놨다. 이어 “비행기 티켓값이 싸게 나와서 여행을 간 적도 있다”고 밝혀 출연진의 웃음을 자아냈다.

이에 김 교수는 “소비는 인간 그 자체”라며 소비 패턴에 담긴 심리를 설명했다. 그는 “실제로 사람의 성격을 파악할 때는 MBTI보다 소비 패턴을 보면 더 많은 것이 드러난다”고 말해 관심을 모았다.

과소비와 충동구매에 대한 분석도 이어졌다. 김 교수는 “외로운 사람, 괴로운 사람, 수면 부족인 사람이 과소비의 3대 축”이라며 심리적 상태와 소비 행동의 연관성을 짚었다.

넷플릭스 예능 '만학도 지씨' 방송화면 캡처

대화 도중 지석진은 “똑같은 물건을 여러 개씩 사두는 사람이 이해가 가지 않는다”고 말했다. 이에 공동 진행자인 오마이걸 멤버 미미는 “내가 그렇다. 마음에 드는 물건은 여러 개 구입해 보관하는 습관이 있다”고 고백했다. 그는 자신을 만화책 마니아라고 소개하며 “완결이 나오면 여러 권씩 사두기도 한다”고 털어놨다.

이에 지석진은 절친한 사이인 가수 김종국의 사례도 언급했다. 그는 “종국이도 매일 똑같은 바지만 입는다. 집에 가보니 똑같은 게 스무 벌 있더라”고 말해 웃음을 더했다.

한편 ‘만학도 지씨’는 일상 속 궁금증을 쉽고 재미있게 풀어내는 지식 예능 프로그램으로, 매주 월요일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.

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