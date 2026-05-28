어린이집·병원… 보육현장 화재 안전 점검 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

박종길 근로복지공단 이사장(뒷줄 가운데)이 공단 직영 곰달래어린이집에서 열린 화재 대피 훈련을 마친 뒤 어린이들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 근로복지공단 제공

근로복지공단이 직영 어린이집에서 영유아들과 함께 화재 대피훈련을 했다.



27일 근로복지공단에 따르면, 박종길 이사장이 참여한 가운데 지난 22일 서울 강서구 공단 직영 곰달래어린이집에서 강서소방서와 함께 ‘어린이집 화재 대피훈련’을 실시했다.



이번 훈련은 최근 대전 안전공업 화재 등 잇따른 대형 사고로 안전에 대한 국민적 우려가 커지는 가운데 안전취약계층인 영유아 보호와 보육 현장의 초기 대응 역량 강화를 위해 마련됐다. 훈련은 실제 화재 상황을 가정해 진행됐다. 어린이들은 보육교사와 박 이사장의 안내에 따라 코와 입을 막고 낮은 자세로 대피 장소로 이동했다.



박 이사장은 취임 직후부터 ‘안전경영’을 기관 운영의 최우선 가치로 선포하고 전국 37개 직영 어린이집과 14개 병원에 안전보건관리책임자를 지정하는 등 현장 중심 안전관리체계를 강화해 왔다. 그는 이번에도 훈련 전 과정을 직접 참관하며 대피 동선과 현장 반응체계를 세밀히 점검하고 무사히 대피한 아이들을 한 명씩 안아주며 격려했다. 공단은 2023년부터 총 196억원 규모의 화재 안전 보강 예산을 투입해 전국 어린이집 스프링클러 설치와 방염 제품 교체 등 화재 예방시설 개선도 추진하고 있다. 전국 37개 공단 직영 어린이집의 평균 충원율은 지난해 말 기준 91.7%로 전국 평균(69.1%)을 웃돌았다.



박 이사장은 “아이들이 안전한 환경에서 마음껏 뛰어놀 수 있도록 하는 것이 일하는 부모를 위한 일·가정 양립 지원의 가장 기본이자 핵심”이라며 “앞으로도 ‘안전에는 타협이 없다’는 원칙 아래 안전 사각지대 없는 보육 환경 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

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