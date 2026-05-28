공간·안전 개선… ‘펫팸족’ SUV시장 도전장 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

온 가족이 함께 탈 수 있는 폭스바겐의 대형 SUV ‘아틀라스’. 폭스바겐 제공

반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’이 늘고 있는 가운데 폭스바겐이 아이는 물론 반려동물까지 함께 고려한 대형 스포츠유틸리티차(SUV)를 선보였다.



폭스바겐의 대형 SUV ‘아틀라스’는 카시트 친화적 설계와 넉넉한 공간을 바탕으로 온 가족이 함께 탈 수 있는 ‘모두를 위한 SUV’로 평가된다. 아틀라스는 폭스바겐이 오랜 시간 축적해 온 독일 엔지니어링 기반의 주행 안정성과 미국 시장에서 검증된 공간 활용성을 결합해 온 가족이 편안하고 안전하게 이동할 수 있는 주행 환경을 갖췄다.



아틀라스는 동급 제품 대비 최고 수준의 실내 공간을 갖췄다. 폭스바겐그룹의 MQB 모듈러 플랫폼을 기반으로 제작된 가장 큰 모델로, 한국 시장에서 현재 시판 중인 동급 대형 SUV 중 가장 긴 5095mm의 전장을 지녔다. 전폭은 1990mm, 전고는 1780mm다.



동급 모델들과 달리 아틀라스 3열 좌석은 성인이 장시간 탑승하기에도 불편하지 않은 공간을 갖춰 ‘진짜 6?7인승 SUV’라는 호평을 받는다. 긴 차체 덕에 2, 3열에 충분한 다리 공간을 확보하고 있고 3열 탑승객을 위한 송풍구와 컵홀더, USB 포트도 마련돼 있다.



2열 모든 자리에 카시트 장착을 위한 ISOFIX가 기본 적용된 것도 특징이다. 7인승 모델 기준 2열에만 카시트 3개를 동시에 장착할 수 있으며 3열까지 활용할 경우 최대 5개까지 설치할 수 있다. 미국 최대 규모의 자동차 리뷰 채널 ‘카스닷컴(Cars.com)’은 아틀라스를 ‘2025 최고의 카시트 친화 차량’으로 선정했다.



패밀리 SUV의 핵심인 안전성에서도 높은 평가를 받았다. 지난해 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)의 차량 안전도 평가에서 아틀라스는 최고 등급인 ‘톱 세이프티 픽 플러스’(Top Safety Pick+)를 획득했다.

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