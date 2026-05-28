자원순환 캠페인 ‘가플지우’ 기관 8곳 동참 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

이마트와 참여 기관 관계자들이 지난 4월에 열린 ‘2026 가플지우 업무협약식’에서 기념촬영을 하고 있다. 이마트 제공

이마트가 자원순환 캠페인 ‘가플지우(가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리 바다)’ 참여 기관을 확대하고 해안 정화와 산림 복원 활동 강화에 나섰다.



이마트는 지난달 자원순환 캠페인 ‘가플지우’ 협약식을 열고 참여 기관을 기존 11곳에서 19곳으로 확대했다고 27일 밝혔다. 올해는 블루사이렌, 미래에셋금융서비스, 무림페이퍼, 유엔협회세계연맹 등 8개 기관이 새롭게 참여했다.



가플지우는 2018년 이마트와 테라사이클, 한국P&G가 시작한 자원순환 캠페인이다.



전국 이마트 매장에 플라스틱 수거함을 설치해 폐플라스틱을 수거하고 해안 정화 활동과 환경 교육 등을 진행하고 있다. 이마트는 올해부터 기존 고품질 플라스틱뿐 아니라 재활용이 어려운 저품질 폐플라스틱까지 활용 범위를 확대하기로 했다. 수거된 플라스틱은 업사이클링 과정을 거쳐 생활용품 등으로 제작돼 지역사회에 기부된다.



이마트는 지난 3월까지 전국 매장에 설치된 수거함을 통해 폐플라스틱 64t을 수거했다. 수거된 플라스틱은 어린이 교통안전 반사판 2만1000개와 접이식 쇼핑카트 1만3500개, 집게 3000개 등으로 재활용됐다. 일부는 장바구니로 제작돼 매장에서 사용되고 있다.



이마트는 해양 환경 보호와 산림 복원 활동도 확대하고 있다. 2022년부터 시민 참여형 해안 정화 활동 ‘이달의 바다’를 운영해 지난 3월까지 약 3000명이 참여했고, 해양 쓰레기 22t을 수거했다. 지난달에는 경북 안동 산불 피해 지역에서 아까시나무 9000그루를 심는 식수 봉사활동도 했다.



이창열 이마트 ESG담당은 “앞으로도 고객과 임직원, 파트너사, 지역사회가 함께 참여하는 친환경 활동을 지속 확대하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지