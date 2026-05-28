계열사 AI 혁신 활발… 미래 경영 박차 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

GS칼텍스 여수공장에 설치된 AI CCTV. GS 제공

GS그룹이 디지털과 친환경을 양대 축으로 삼아 미래 혁신경영을 본격화한다고 27일 밝혔다.



전통 사업에 인공지능(AI)을 접목해 경쟁력을 재편하고 동시에 대한민국 AI생태계 확산에도 기여한다는 전략이다.



GS그룹은 매년 실리콘밸리식 아이디어 경연 ‘GS그룹 해커톤’을 열어 그룹 차원의 AI혁신을 추진 중이다. 해커톤은 전 계열사 임직원들이 AI기술을 활용해 현장에서 마주한 과제를 해결하는 솔루션을 개발하는 장으로, 현업에서 AI활용도를 높이고 혁신 문화를 확산시키는 데 중요한 역할을 하고 있다.



지난해 9월 8일 웨스틴 서울 파르나스에서 개최된 제4회 GS그룹 해커톤은 ‘PLAI:Play with GenAI’를 주제로 진행됐다. 그룹사 임직원과 외부 기관 등 837명 256개 팀이 참가하며 역대 최대 규모를 기록했다. 참가자들은 1박2일 동안 문제 정의부터 해법 제시, 생성형 AI기반 서비스 프로토타입 제작까지 전 과정을 밀도 있게 수행했다. 계열사에서도 AI기반 혁신이 확대되고 있다. GS칼텍스는 여수공장에서 생성되는 방대한 데이터를 기반으로, AI 모델을 자체적으로 개발해 생산 공정 최적화에 활용하고 있다. GS건설은 국내 건설사 최초로 오픈AI 기업용 AI 솔루션 ‘ChatGPT Enterprise’를 도입한 데 이어 AI 활용 역량을 강화하기 위해 ‘AI 레시피’ 경진대회를 진행했다. GS25는 점포 운영과 관리 영역에서 AI를 활용한다. 도시락, 김밥, 주먹밥, 샌드위치, 햄버거 등 프레시푸드(FF) 상품 발주 과정에서 AI 머신러닝을 기반으로 한 자동 발주 시스템을 운영하고 있다.

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