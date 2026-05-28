함께 더 멀리… 협력사 ‘원팀 파트너십’ 강화 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

전영현 삼성전자 부회장이 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문 2026년 상생협력 데이에서 인사말을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자는 ‘상생협력 데이’를 개최하고 협력사와의 파트너십을 강화하고 있다. 특히 지난해부터 DX(디바이스경험)부문과 DS(디바이스솔루션)부문의 행사를 분리 운영해 각 사업 특성에 맞는 심도 있는 협력 방안을 모색하고 있다.



27일 삼성전자에 따르면 삼성전자 DX부문은 지난 3월27일 경기도 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 ‘2026년 상생협력 데이’를 개최했다. 행사에는 대덕전자 김영재 협력회사 협의회 회장을 포함한 90여개 협력회사 대표와 노태문 삼성전자 사장 등 주요 경영진 120여명이 참석했다.



이날 삼성전자는 기술·품질·생산 혁신, 기술 국산화, ESG(환경·사회·지배구조) 등에서 우수한 성과를 거둔 협력회사 총 20개사를 시상했다. 최우수상에는 주파수 패턴 기반으로 조리 환경을 분석하고 인덕션 화력을 자동 조절해 끓어 넘침을 방지하는 기술을 개발한 ‘에스제이아이’가 선정됐다.



노 사장은 행사에서 “협력회사와 함께 혁신하면서 고객에게 최고의 제품으로 최상의 AI 경험을 제공하겠다”며 “미래 산업의 청사진을 공동 설계하는 전략적 동반자로 함께 도약해 한계 없는 혁신으로 위대한 성과를 이뤄내자”고 격려했다. 김 회장도 협력사를 대표해 “AI 혁명의 시대에 변화만이 살길이다. 원팀 파트너십을 통해 위기를 극복하고 상생 발전해 나가길 바란다”고 답했다.



대한민국 반도체 산업의 주축인 삼성전자 DS부문은 지난 4월3일 경기도 용인 ‘The UniverSE’에서 ‘2026년 DS부문 상생협력 데이’를 개최했다. DS부문의 상생협력 데이에는 전영현 삼성전자 부회장을 비롯한 DS부문 주요 경영진과 64개 회원사 대표 90여명이 참석했다. 이날 행사에서는 우수 협력회사 시상식과 DS부문 사업 전략 소개, 중장기 기술 로드맵 공유 등을 통해 삼성전자와 협력회사가 함께 나아가야 할 방향이 제시됐다.



전 부회장은 이날 “DS부문이 기술 혁신을 지속할 수 있었던 것은 협력회사와의 긴밀한 협력이 있었기에 가능한 결과”라며 “협력회사와 함께 성장하는 산업 생태계 구축을 위해 파트너십을 강화하고, 소통과 기술 교류를 바탕으로 동반성장을 이어가겠다”고 강조했다.



삼성전자는 협력회사의 경쟁력 강화를 위해 3개 분야(자금·기술·인력)를 중심으로 맞춤형 지원을 지속하고 있다. 삼성전자는 향후 DX·DS 양 부문에서 협력회사와의 긴밀한 파트너십을 기반으로 기술 경쟁력을 고도화하고, 자금·기술·인력 전 분야에서 맞춤형 지원을 강화해 글로벌 산업 생태계의 지속가능한 성장을 주도해 나갈 계획이다.



삼성전자는 지속적인 상생협력 활동을 인정받아 지난해 10월 동반성장위원회가 선정하는 ‘동반성장지수 평가’에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 받은바 있다.

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