5년째 취약계층 지원 ‘세이프티 넷’ 가동 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

SK브로드밴드가 서울남부교육지원청 등과 함께 지난 3월24일 서울 금천구 문성초등학교에서 진행한 ‘K-POP 아동문화예술교실’ 프로그램. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드가 취약계층 돌봄과 소상공인 지원, 청소년 문화사업을 중심으로 지역사회 안전망 강화에 나선다.



핵심 사업은 취약계층 지원 프로젝트인 ‘세이프티 넷’이다. 올해로 5년째를 맞는 해당 사업은 지역사회 복지 사각지대 해소를 목표로 추진되고 있다. 올해는 서울 구로구와 협력해 결식 우려가 있는 노인 100명을 대상으로 연간 1만식 규모의 도시락 지원사업을 진행한다.



사업은 지난 1월부터 운영 중이다. 단순 음식 제공을 넘어 고령층의 건강 상태와 생활 환경을 함께 확인하는 밀착형 복지 모델로 운영되고 있다는 게 회사 측 설명이다.



소상공인 지원사업도 확대한다. SK브로드밴드는 B tv 광고 인프라를 활용해 지역 소상공인 20개 업체를 선정하고 광고 영상 제작과 송출을 무상 지원할 계획이다. 선정 업체에는 3개월간 B tv 채널 광고를 무료 제공한다.



SK브로드밴드 관계자는 “고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 골목상권 상인들의 홍보 어려움을 돕기 위한 것”이라고 설명했다. 이와 함께 소상공인 전용 상품인 ‘든든인터넷’과 ‘사장님안심 서비스’ 등도 지속 운영하고 있다.



아동·청소년 대상 사회공헌 활동도 이어간다. SK브로드밴드는 지역 아동에게 방송 체험 교육을 제공하는 ‘행복얼라이언스 스쿨’과 청소년 음악 경연 프로그램인 ‘블러썸 청소년 음악제’도 운영 중이다.

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