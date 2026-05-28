공공기관 최초 CCTV AI분석 시스템 확대 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

19일 한국남동발전 진주 본사에서 열린 AX 전략위원회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 남동발전 제공

한국남동발전이 발전소 건설부터 운영, 안전관리, 인적 자원을 양성하기까지 전방위적인 혁신을 추진하며 ‘AI 3대 강국 도약’을 향해 나아가고 있다고 27일 밝혔다.



발전소 안전관리의 핵심을 인공지능 중심으로 전환하기 위해 공공기관 최초로 시각 정보와 언어를 동시에 이해하는 초첨단 ‘비전언어 모델’ 기반의 AI 폐쇄회로(CC)TV 영상분석시스템을 전사적으로 확대 시행할 방침이다. 이는 기존의 사람 중심 관제 방식을 AI 기반 지능형 자동화 체계로 전환하는 대규모 프로젝트다.



지난해 2월 영흥발전본부 건설 현장에 100대의 AI CCTV를 시범 도입한 결과, 시스템 도입 전 50% 이하에 머물렀던 이상 징후 탐지 정확도를 93%까지 끌어올린 바 있다. 이를 바탕으로 현재 총 1300대의 CCTV에 AI분석 시스템을 적용 중이다. 9월까지 CCTV 3195대에 AI영상분석 체계를 도입할 계획이다.



남동발전의 디지털전환(AX)전략은 안전을 넘어 발전소 운영 효율화에도 성과를 내고 있다. 특히 실제와 동일한 3D 가상공간을 구현하는 ‘디지털트윈’ 기술로 스마트팩토리 생태계를 구축해 경영 효율화는 물론 안전관리체계도 확보한 것으로 평가된다. 남동발전은 2022년 영흥발전본부를 대상으로 운영 발전소 최초의 디지털 트윈을 구축했다. 지난해 8월 영흥발전에 디지털트윈 구축 사례가 국제표준인 ‘ISO/IEC 30186’에 세계 최초로 등재됐다. ‘2025 제네바 국제 발명품 전시회’에 스마트풍력 운영 기술로 금상과 특별상을 동시 수상했다.



조영혁 남동발전 사장 직무대행은 “인공지능과 빅데이터 기반의 스마트발전소 구축은 선택이 아닌 생존의 문제”라며 “지금까지 성과에 안주하지 않고 지속적인 AI기술개발과 국민 편의 증진을 위한 AI서비스를 발굴해 AI대전환을 선도하는 공공기관으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

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