전지 소재 등 고부가 산업에 역량 집중 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

물성테스트를 하고 있는 LG화학 연구원들. LG화학 제공

LG화학은 글로벌 석유화학 수요 둔화와 공급과잉, 전지 소재 원가 경쟁 심화 등으로 불확실성이 이어지는 가운데 기술 경쟁력을 중심으로 사업 우선순위를 재정비, 고부가 영역에 대응할 핵심 사업 역량을 강화했다.



LG화학은 기존 3대 성장동력인 △친환경 지속 가능성 비즈니스 △전지 소재 중심의 E모빌리티 △글로벌 혁신 신약에 ‘고부가 스페셜티’를 추가한 ‘4대 성장동력’으로 체계를 확장했다.



단순 제품 다변화가 아닌 ‘기술 경쟁력?시장 성장성’을 기준으로 미래 포트폴리오를 강화하려는 LG화학의 방향성이 선명하게 드러난 변화라는 평가다.



특히 ‘전자소재’ 사업은 인공지능(AI)·반도체·E모빌리티 확산으로 고기능 소재 수요가 빠르게 늘어나면서 LG화학이 새롭게 강화하는 성장 축이다. LG화학은 고순도 화학과 정밀합성 역량을 기반으로 AI·비메모리용 패키징 소재로 사업을 확장하며 반도체 고객군과의 접점을 높이고 있다.



여기에 LG화학은 지속적인 신약 출시를 위해 핵심역량 구축을 가속화하면서 항암 신약 중심의 글로벌 제약사로 도약하고 있다.



두경부암 치료제 3상과 면역항암제 1상 등 임상단계 과제를 적기에 추진하면서 실제 시장에 내놓을 수 있는 후보를 키워가고 있고 난임치료제를 바탕으로 여성 건강 분야로 사업 영역을 확장하는 등 포트폴리오를 다양화했다.



LG화학은 순환경제·저탄소 전환 흐름 속에서 재활용 중심의 지속가능성 사업을 미래 핵심 축으로 육성하고 있다.



가전·IT·자동차 기업 고객들을 대상으로 재활용 원료 비중을 높여가는 한편 외관·내구성에서 기존 제품과 차이가 거의 없는 수준까지 끌어올려 실제 양산 적용을 늘렸다.



또 석유화학 사업의 고부가 제품 중심의 구조전환을 추진해 가전·자동차·반도체·전장 등 주요 산업에 특화된 용도 중심의 프리미엄 제품 개발에 역량을 집중하고 있다.

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