다문화·탈북청소년 지원… 미래세대 ‘꿈’ 품다 [도약하는 기업 특집]

“AI 전환에 생존 달렸다”… 혁신 가속 페달 글로벌 경기 둔화와 인공지능(AI) 전환 가속, 탄소중립 규제 강화 등 변화에 맞춰 기업들도 빠르게 진화하고 있다. 단순히 외형 확대나 점유율 경쟁에 집중하는 방식에서 벗어나 기술 경쟁력과 고객 경험, 지속가능성을 중심으로 사업 구조를 재편하는 움직임이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 특히 AI 기반 디지털 전환은 산업 전반의 핵심축으로 자리 잡았다. 생산 공정 최적화, 고객 맞춤형 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 영역에서 AI 활용이 빠르게 확대되며 효율성과 혁신을 동시에 추구하는 기조가 강화되고 있다. 여기에 사회공헌과 인재 육성, 동반성장 프로그램 등을 강화하며 수익성을 넘어 사회적 가치와 지속가능성까지 포함하는 방향으로 나아가고 있다.

기아가 지난 20일 ‘세계인의 날’을 기념해 다문화 인식 개선을 주제로 만든 사회공헌 캠페인 영상 화면. 기아 제공

기아가 다문화 청소년 지원 사회공헌 사업인 ‘하모니움’을 확대하며 상생 사회 구현에 힘을 보태고 있다. 다문화 인식 개선 캠페인 영상 공개를 비롯한 교육 프로그램 운영, 탈북 청소년 지원 확대 등 다양한 활동을 통해 미래세대 지원 범위를 넓히고 있다.



기아는 지난 20일 ‘세계인의 날’을 맞아 다문화 인식 개선을 주제로 한 사회공헌 캠페인 영상을 공개했다고 밝혔다. 영상에는 미국·프랑스 국적의 기아 임직원과 방글라데시·인도·호주·일본 등 다양한 배경을 지닌 출연진이 참여했으며, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 시즌2에 출연한 후덕죽 셰프도 등장한다.



출연자들은 인터뷰 형식을 통해 다문화 1·2세대로 살아오며 겪은 경험과 편견, 세대 간 인식 차이 등을 솔직하게 풀어냈다. 특히 대만 화교 출신으로 한국에 귀화한 후덕죽 셰프는 다문화인으로 살아온 자신의 경험을 공유하며 공감대를 더했다.



영상은 다문화 2세대 출연자들이 사회 속 편견에도 위축되지 않고 자신만의 삶을 개척해 나가는 모습을 전한다.



다문화 1세대 출연자들은 과거 차별과 어려움을 겪었던 경험을 이야기하면서도, 자신감 있게 성장한 다음 세대를 바라보는 뿌듯한 마음을 내비쳤다. 캠페인 영상은 기아 공식 유튜브와 인스타그램 채널을 통해 공개됐고 향후 TV 광고로도 송출될 예정이다.



이번 캠페인은 기아가 지난해부터 운영 중인 다문화 청소년 자립 지원 프로그램 ‘하모니움’의 연장선에서 기획됐다. 기아는 사회공헌 사업 ‘무브 & 커넥트’의 일환으로 올해 다문화가정에 전기차(EV)도 지원할 계획이다.



기아 관계자는 “이번 캠페인은 다문화가정과 함께해 온 기아의 진심 어린 여정과 함께 더 포용력 있는 사회를 응원하는 마음을 담았다”며 “앞으로도 문화와 세대 간 오해와 편견이 사라질 수 있는 다양한 캠페인 활동을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.



기아는 다문화 청소년들의 진로 탐색과 자립 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 운영하고 있다. 지난 2월 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원 호텔에서는 ‘하모니움 교육 프로그램’ 2기 수료식과 3기 입학식을 겸한 ‘하모니 데이’ 행사가 열렸다. 행사에는 교육생과 학부모를 비롯해 정부·협력기관 관계자 등 약 200명이 참석했다.



교육 프로그램은 정보기술(IT), 영상, F&B, 조경 등 4개 분야 중심의 특화 교육과 직무 실습으로 구성된다. 이후 소셜벤처 연계 인턴십, 취업 특강, 오토랜드 견학 등을 통해 진로 설계를 돕는다.수료식에서는 우수 교육생 장학금 시상과 함께 교육생들의 성장 과정을 담은 영상이 상영됐다. 이어진 입학식에서는 선배 기수들이 신규 교육생들에게 응원 메시지를 전달하며 프로그램 참여 의지를 다졌다.



기아는 올해부터 하모니움 지원 대상을 탈북 청소년까지 확대했다. 탈북 청소년 대상 교육 과정과 함께 트라우마 치유를 위한 심리 상담 프로그램을 새롭게 운영할 계획이다.



올해 하모니움 교육 프로그램은 상반기와 하반기 각 25명의 다문화 청소년과 18명의 탈북 청소년을 대상으로 진행된다. 상반기는 4~8월까지, 하반기는 10월부터 내년 2월까지 운영된다.



이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 “이번 하모니 데이는 청소년들이 자신의 배경을 강점으로 승화시켜 성장해 나가는 모습을 확인하는 뜻깊은 자리였다”며 “올해부터는 하모니움 지원 대상을 탈북 청소년까지 확대해 더 넓은 범위의 미래 세대가 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 기아가 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

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