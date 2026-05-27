김부겸 “정용진 회장이 ‘스타벅스 논란’ 사과… 이 정도 선에서 그쳤으면”

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보는 스타벅스 코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 두고 정부 여당이 이 정도 선에서 마무리해달라는 취지로 26일 부탁했다.

더불어민주당 김부겸 대구광역시장 후보가 지난 25일 오전 대구 달성군 달성경찰서 유가파출소 앞에서 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

김 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “정용진 신세계 회장이 ‘스타벅스 논란’을 사과했고, 본인의 책임을 분명히 했다”며 이같이 밝혔다. 이어 “5·18 민주화운동이 우리 안에 살아 숨 쉬는 시민 정신임을 확인했다”고 덧붙였다.

앞서 정용진 신세계그룹 회장은 같은 날 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “스타벅스 코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”고 고개 숙여 사과했다.

5·18 광주민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민 등을 언급하며 사과한 그는 “이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”며 “어떠한 변명도 하지 않고, 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”고 강조했다.

그러면서 “내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더 높이겠다”며 “오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다. 말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내서 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 정 회장은 다짐했다.

스타벅스 매장 근무자 등을 언급한 대목에서는 “자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”고도 했다. 5분간의 사과문 낭독에서 정 회장은 세 차례 허리 숙여 사과했다. 그의 직접 사과문 발표는 2024년 3월 회장 취임 후 처음이다.

김 후보는 “정 회장이 이번 사태 장본인으로 지목된 까닭은 기업인의 본분을 벗어나 정치적 메시지를 남발했던 자신의 과거 이력 때문”이라고 강조했다.

다만, 정부나 정치권의 특정 기업 공개 압박, 국민들의 소비 자체까지 비난하는 분위기로 흘러서는 안 된다고 부각했다. 과거 잘못을 바로잡는 과정은 정당해야 하지만 과도한 기업 때리기로 변질해 또 다른 갈등을 낳아서는 안 된다는 메시지로 풀이됐다.

김 후보는 “정용진 회장이 사과했으니 정부 여당도 이제 국민을 믿고 지켜봐 주시기를 정중히 요청한다”는 말로 글을 맺었다.

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