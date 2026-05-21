“자기야, 도와줘“… AI 활용 고백에 대필 의혹받은 노벨문학상 작가

2018년 노벨문학상 수상자인 폴란드 작가 올가 토카르추크(64)가 평소 인공지능(AI) 챗봇을 적극적으로 활용한다고 고백한 뒤 AI 대필 의혹을 받았다. 결국, 작가가 직접 입장문을 내 “예비조사에 사용할 뿐”이라고 해명하기에 이르렀다.

21일(현지시간) 폴란드 매체 TVP 등에 따르면 토카르추크는 최근 폴란드 포즈난에서 열린 콘퍼런스에서 최고급 AI 챗봇 유료 버전을 쓴다며 “놀랍도록 시야를 넓히고 사고를 깊게 만드는 걸 보고 커다란 충격을 받았다”고 말했다. 토카르추크는 챗봇을 한국말로 ‘자기야’에 해당하는 코하나(kochana)라고 부른다면서 “종종 기계에 분석할 아이디어를 주고는 ‘자기야, 우리 이걸 어떻게 아름답게 다듬어볼까’라고 묻는다”고 했다. 그는 “문학적 허구에서 이 기술은 믿기 어려울 만큼 큰 자산”이라고도 극찬했다.

올가 토카르추크. EPA연합뉴스

다만, 그는 AI와 대화 내용을 자신의 작품에도 담는지는 밝히지 않았다. 모호한 발언에 곧바로 AI 대필 의혹이 제기됐다. 한 누리꾼은 “이제 최고의 프롬프트 부문 노벨상을 기다려야겠다. 자기야, 어떻게 생각해?”라고 적었다. 평소 AI사용 의혹을 자주 받는다는 폴란드 작가 레미기우시 므루스는 “난 아직도 챗GPT에게 내가 대신 답장을 써도 되는지 묻는 단계”라고 비꼬았다.

일이 커지자 토카르추크는 AI로 글을 쓰지 않는다고 해명했다. 그는 지난 19일 입장문을 내고 “올 가을 폴란드어로 출간될 소설을 포함한 모든 글은 AI의 도움을 받지 않았다. 예비 조사를 더 빨리 하기 위해 사용한 건 예외”라고 말했다. 그는 “전 세계 대부분 사람들과 같은 원칙으로 AI를 사용한다. 이 도구를 사용할 때마다 정보를 추가로 검증한다”며 “수십 년간 책을 읽고 도서관과 기록보관소를 뒤진 방식과 마찬가지”라고 항변했다.

AI의 문장 저작 능력이 날이 갈수록 발전하면서 최근 문학상 수상작 등이 AI로 쓰여진 것 아니냐는 의혹이 지속적으로 제기되고 있다. 영국에서는 최근 영연방 문학상인 커먼웰스상 단편 부문 수상작이 AI로 쓰였다는 의혹이 제기되기도 했다. 문제의 작품을 낸 출판사는 “심사위원들이 AI 표절 작품에 상을 줬을 수도 있다. 우리는 아직 모르고, 어쩌면 영원히 모를 수도 있다”고 밝혔다.



독일 주간지 슈피겔은 이런 소동에 대해 “위대한 예술가들을 기억하는 이유는 새로운 걸 창조하는 동시에 그 시대의 흐름에 걸맞았기 때문”이라며 “AI 발전의 끝에는 AI와 함께 집필한 노벨상 수상자가 등장할지도 모른다”고 논평했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지