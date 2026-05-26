이스라엘대사관 “가자선단 韓활동가 구금 안 해”…학대 주장도 전면 부인

주한이스라엘대사관이 최근 가자지구행 구호선단(플로틸라) 참가자들에 대한 학대 의혹을 전면 부인했다.

주한이스라엘대사관은 26일 성명을 통해 “플로틸라 참가자들이 귀국 이후 국제적 주목을 받으며 신체적 학대 주장 등 다양한 의혹을 제기하고 있으나, 이스라엘은 이를 전면 부인한다”며 “이스라엘은 이처럼 중대한 주장은 반드시 신뢰할 수 있는 증거에 기반하고 사실에 근거해야 한다고 강조한다”고 밝혔다.

가자지구행 국제구호선단에 탑승했다가 귀국한 김아현(활동명 해초) 씨와 김동현 씨가 22일 인천국제공항 제1터미널에서 인터뷰를 하고 있다. 뉴스1

앞서 활동가 김아현 씨와 김동현 씨는 팔레스타인 가자지구로 향하던 국제구호선단에 탑승했다가 선박이 이스라엘군에 나포되면서 체포된 뒤 지난 20일 석방됐다. 이후 지난 22일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 두 사람은 구금시설을 거치지 않고 곧바로 추방 조치됐다.

김아현 씨는 귀국 당일 기자회견에서 “얼굴을 여러 차례 맞아 왼쪽 귀가 잘 들리지 않는 상태”라고 주장했으며, 김동현 씨도 “(나포 당시) 여러 차례 구타를 당했다”고 말했다. 이에 대해 이스라엘대사관은 선단에 탑승했던 김아현 씨와 김동현 씨에 대해 “귀국 후 제기한 주장과 달리, 그리고 한국 정부도 확인한 바와 같이, 이들은 구금된 사실이 없다”며 “두 사람은 아슈도드 항 도착 즉시 수속을 마쳤고 신속 절차를 통해 추방됐다”고 밝혔다.

대사관은 또 미국 측 입장도 함께 소개했다. 대사관은 “미국 재무장관은 이번 플로틸라를 ‘친테러 플로틸라(pro-terror flotilla)’로 지칭하며 트럼프 대통령의 평화 노력을 저해하려는 시도라고 우려를 표명한 바 있다”고 전했다. 이어 “이스라엘은 활동가들이 한-이스라엘 간 우호 관계를 의도적으로 훼손하려는 시도에 깊은 우려를 표명해 왔으며, 이 문제는 최근 외교부에도 제기됐다”고 설명했다.

또 이스라엘대사관은 이번 플로틸라가 “인도주의적 목적이 아닌 도발을 위해 조직된 네 번째 플로틸라”라며 “선단들은 정당한 인도주의적 목표가 아니라 수천 명의 이스라엘인을 학살한 테러 조직 하마스의 이익을 위한 조직적인 정치 캠페인의 일환”이라고 밝혔다.

이스라엘대사관은 “플로틸라 화물 검사 결과 선박에는 의미 있는 인도주의적 물자가 실려 있지 않은 것으로 확인됐다”며 “가자지구에 대한 인도적 지원은 이미 합법적이고 효과적인 기존 경로를 통해 지속적으로 이뤄지고 있다”고 강조했다. 그러면서 “이스라엘은 인도주의적 문제를 정치적으로 악용하려는 모든 시도를 강력히 규탄한다”며 “이스라엘은 국제법에 따라 안전하고 효과적인 경로를 통해 인도적 지원이 원활히 이뤄질 수 있도록 앞으로도 지속적으로 협조할 것”이라고 밝혔다.

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