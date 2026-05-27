병사·부사관 거쳐 공군장교 임관 ‘눈길’

공군은 26일 공군교육사령부 대연병장에서 손석락 공군참모총장 주관으로 제156기 학사사관후보생 임관식을 거행했다고 밝혔다. 이번에 임관하는 신임 장교는 333명으로, 여성은 78명이다. 신임 장교들은 지난 2월 23일 기본군사훈련단에 입영한 이후 3개월 동안 교육·훈련 과정을 수료했다.

가장 우수한 성적으로 임관한 장교에게 주어지는 국방부장관상은 이상경 소위(31세, 보급수송)가 받았다. 합동참모의장상은 박석현 소위(24세, 보급수송), 공군참모총장상은 최진 소위(20세, 정보통신), 공군교육사령관상은 김태연 소위(21세, 정보통신)가 각각 수상했다.

경남 진주시 공군교육사령부에서 26일 열린 제156기 학사사관후보생 임관식에서 신임 장교들이 임관 선서를 하고 있다. 공군 제공

이날 임관식에선 △항공정비사의 꿈을 이루기 위해 공군병, 부사관을 거쳐 장교로 임관한 김창연 소위(24세, 무기정비) △할아버지, 아버지에 이어 3대째 군인의 길을 걷는 김윤성 소위(25세, 재정), 성유진 소위(22세, 항공통제), 윤강혁 소위(23세, 정훈) △프리스타일 스키 국가대표 출신인 박성윤 소위(25세, 통역) 등이 주목을 받았다. 특히 박성윤 소위는 2018년과 2019년에 프리스타일 스키 국가대표로 선발된 유망주였다. 제100회 전국동계체전에 출전해 1위를 차지했으며, 월드컵과 세계선수권 대회에서도 국제무대 경쟁력을 입증했다. 영국 에든버러대학교에 진학해 정치학과 역사학을 복수전공한 박 소위는 2024 서울안보대화, 제2차 한·유엔사회원국 국방장관회의 등 주요 국제행사에서 수행통역을 맡았다. 이후 대한민국과 공군의 군사외교에 기여하고자 공군 장교에 지원했다.

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