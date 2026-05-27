한국, 아시아물리올림피아드서 金 8개

제26회 아시아물리올림피아드 한국대표단. 과학기술정보통신부 제공

지난 17~25일 부산에서 열린 제26회 아시아물리올림피아드(APhO)에서 한국대표단 10명이 메달(금 8명, 은 1명, 동 1명)을 받았다. 국제물리올림피아드 교육과정을 거쳐 선발된 대표팀(도전팀)은 8명 전원이 금메달을 받으며 역대 최고 성적을 기록했다. 26일 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단에 따르면, 한국 대표단은 김무연·박준현·오주하·이권헌·이승준·정민권(서울과학고 3), 한준우(서울과학고 2), 손채민(서울과학고 1) 학생이 금메달을, 이동건(신성고 3) 학생이 은메달을, 송민규(현암고 3) 학생이 동메달을 받았다. 이번 대회에는 27개국 208명이 참가했다. 한국 국가대표로는 도전팀 8명, 과학고와 영재학교를 제외한 전국 고등학생 대상 전국대회를 통해 선발된 드림팀 8명 등 16명이 출전했다. 도전팀은 모두 금메달을 획득했고, 드림팀에선 은메달과 동메달 수상자가 나왔다. 이번 대회에는 이론과 실험 시험이 5시간씩 진행됐으며 이론시험은 △저울의 원리 △X선 회절 △자기공명 현상 문제가 제시됐다. 실험 시험은 △물시계 △미지 저항 추정 문제가 출제됐다.

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