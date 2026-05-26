李대통령 "핵잠, 한반도평화 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"

이재명 대통령은 26일 "굳건한 한미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 우리 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라며 "대한민국 방산 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회 회의에 참석, 핵추진잠수함 개발 기본계획 발표에 앞서 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 "전시작전통제권 회복 역시 자주국방의 핵심 요소"라며 "대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더 분명히 하는 계기가 될 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복 로드맵을 완성해 나갈 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 "스스로 방어하지 못하는 나라를 상정할 수 있겠나"라며 "국가가 스스로 방어를 하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라고 강조했다.

이어 "국제 정세가 시시각각 변화하는 만큼 현대전의 양상 또한 급변하고 있다. 인공지능(AI)과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대"라고 진단했다.

이 대통령은 "단순한 병력 숫자의 우위가 아닌, 우리의 기술과 무장력이 핵심적인 기준이 될 것"이라며 "국방에도 첨단 과학기술을 접목해 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다"고 주문했다.

끝으로 "미래국방전략위원회는 단순한 자문기구를 넘어 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다. 민간의 전문성과 창의성이 이 정부의 실행력과 결합할 때 더 큰 시너지를 낼 것"이라며 "저 역시 위원장으로서 논의 내용에 대해 각별히 챙기고 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

<연합>

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