‘앞발이 짧아 슬픈 공룡’이 아니었네…티라노사우루스는 ‘머리’를 키웠다

백악기 말기에 생태계의 정점으로 군림했던 공룡 티라노사우루스 렉스의 앞다리가 유독 짧은 이유에 대한 새로운 연구 결과가 나와 눈길을 끈다. 연구진은 거대한 머리와 강력한 턱이 발달하는 과정에서 앞다리가 자연스럽게 축소됐다는 결론을 제시했다.

미국 방송 CNN은 25일(현지시간) 국제 학술지 런던 왕립학회의 학술지 ‘왕립학회보 B’에 발표된 연구를 소개하며, “티라노사우루스의 짧은 팔에 대한 오랜 논쟁에 새로운 해석이 제시됐다”고 보도했다.

티라노사우루스는 몸길이가 12m를 넘는 거대한 육식 공룡이지만, 앞다리 길이는 약 1m 수준에 불과하다. 이 때문에 학계에서는 앞다리의 기능과 진화 배경을 두고 오랫동안 다양한 가설이 제기돼왔다. 먹이를 붙잡거나 짝짓기를 하는 과정에서의 용도, 혹은 여러 마리가 먹이를 다투는 과정에서 부상을 줄이기 위해 팔이 짧아졌다는 주장 등이 나왔다.

티라노사우르스 상상도. 픽사베이

그러나 이번 연구에서는 앞다리 축소가 두개골과 턱의 발달에 에너지를 집중한 결과로 분석됐다. 연구를 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 지구과학과의 박사과정 연구원 찰리 로저 셰러는 “거대한 먹잇감을 상대하기 위해 머리를 주 무기로 사용하게 되면서 긴 팔과 발톱을 유지할 필요성이 줄어들었다”고 설명했다.

이어 “진화는 앞다리에 쓰이던 자원을 강력한 두개골과 턱으로 돌렸다”며 “머리로 먹잇감을 제압하는 전략이 가장 효율적이었다”고 덧붙였다.

연구진은 티라노사우루스를 포함한 공룡 85종의 화석과 기존 데이터를 분석했다. 특히 두개골 크기와 뼈 결합 구조, 치악력 등을 바탕으로 두개골 강도를 수치화하는 새로운 분석법을 적용했다. 그 결과 티라노사우루스는 가장 강력한 두개골을 가진 종으로 나타났고, 남미의 거대 육식 공룡인 티라노티탄이 뒤를 이었다.

연구진은 이같은 경향이 티라노사우루스과뿐 아니라 케라토사우루스과, 메갈로사우루스과, 아벨리사우루스과, 카르카로돈토사우루스과 등 서로 다른 육식 공룡 계통에서도 반복적으로 나타났다고 설명했다. 이어 “이는 육식 공룡들이 약 1억8000만년에 걸쳐 독립적으로 비슷한 방향의 진화를 했다는 의미”라고 분석했다.

반면 대형 초식 공룡들은 긴 앞다리를 유지했다. 연구진은 식물을 끌어당기거나 포식자로부터 몸을 방어하는 기능이 필요했기 때문으로 해석했다.

다만 연구진은 짧아진 앞다리가 완전히 쓸모없어진 것은 아니라고 밝혔다. 셰러는 “기관이 남아 있다는 것 자체는 무언가 기능이 있었다는 뜻”이라며 추가 연구 필요성을 언급했다.

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