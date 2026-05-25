‘에일리 남편’ 최시훈, 시험관 2차에 “제가 주사를 잘못 놓았다”

가수 에일리와 남편 최시훈이 시험관 시술 두 번째 이식 과정을 공개하며 근황을 전했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘두 번째 이식, 이번에는 기적이 찾아오길 바랬습니다’라는 제목으로 두 사람이 2세를 준비하는 일상이 담긴 영상이 올라왔다. 영상 속에서 최시훈은 “지난해 12월 중순부터 시험관 과정을 시작해 어느덧 6개월이 흘렀다”고 설명했다.

‘두 번째 이식, 이번에는 기적이 찾아오길 바랬습니다’ 영상 캡처. 일리네 결혼일기

이어 “다행히 큰 문제는 발견되지 않아 2차 이식은 진행한다”고 상황을 알렸고, “착상에 도움이 되는 음식이 있다고 해서 (에일리의) 원기 회복을 해주려 한다”는 마음을 밝혔다.

또 그는 “이식 전에 맞는 주사를 제가 잘못 놓았다”고 한숨을 쉬며 밝혔다. 하루 한 차례 맞아야 하는 주사를 아침과 저녁 두 번 투여했다는 것이다. 예상치 못한 상황에 “와이프도 걱정이 많고 저도 좀 걱정이 많이 되고 있다”고 마음을 내비쳤다.

시험관 1차와 2차의 약과 주사가 달라졌고, 정신이 없었던 최시훈은 “설명해 주는 걸 들었는데 잘 못 받아들였다”고 솔직하게 털어놨다. 해당 실수에 담당 의료진 역시 놀랐지만 큰 이상은 발견되지 않아 예정대로 이식 절차를 진행할 수 있었다고 전했다.

최시훈의 말에 따르면 이식 당일 에일리는 유독 예민한 모습을 보였다고. 그는 “와이프가 제일 좋아하는 미역국 가게가 있는데 그 음식을 잘 먹지 못하더라”고 털어놓으며 아내에게 미안한 마음을 고백했다.

이후 두 사람은 몸 회복에 도움이 되는 음식을 함께 먹으며 안정을 취했다. 서로를 챙기며 대화를 나누는 모습도 영상에 담겨 눈길을 끌었다.

에일리와 최시훈은 결혼 후 유튜브 콘텐츠를 통해 신혼 생활과 2세 준비 과정을 꾸준히 공개해왔다. 시험관 시술 과정에서의 고민과 현실적인 순간들도 솔직하게 공유하며 많은 응원을 받고 있다.

한편 에일리는 뛰어난 가창력으로 사랑받아 온 대표 여성 보컬리스트로 ‘손대지마’, ‘노래가 늘었어’ 등 히트곡 활동을 이어오고 있다. 최시훈은 ‘솔로지옥’으로 얼굴을 비추는 등 각종 방송과 다양한 콘텐츠 활동을 병행하며 대중과 소통 중이다.

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