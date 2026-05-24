정용진 회장, 26일 긴급 대국민 사과…스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 진화

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 오는 26일 직접 대국민 사과에 나선다. 그룹 차원의 공식적인 진상조사 결과도 이날 함께 공개될 예정이다.

26일 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 대국민 사과를 앞둔 정용진 신세계그룹 회장. 그룹 차원의 진상조사 결과도 함께 발표할 예정이다. 연합뉴스

24일 유통업계에 따르면 정 회장은 26일 오전 기자회견을 열고 스타벅스의 부적절한 마케팅 논란에 대해 국민 앞에 고개를 숙일 방침이다. 이번 사태 발생 후 지난 19일 그룹 회장 명의로 1차 사과문을 발표한 바 있으나, 논란이 정치권과 시민사회 전반으로 확산하자 정 회장이 직접 등판해 사태를 수습하기로 결정했다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 ‘탱크 텀블러’ 판매 이벤트를 진행하면서 5·18 민주화운동 당시의 상황을 연상시키는 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용하여 거센 비판을 받았다. 이에 이재명 대통령을 비롯한 정치권과 시민사회단체까지 가세하며 사태는 진영 간 갈등 양상으로 번지는 등 걷잡을 수 없이 커졌다.

정 회장은 논란 직후 손정현 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 전격 경질하며 초강수를 뒀다. 그럼에도 불매 운동이 정부 기관으로까지 확산하자 정 회장은 공개석상에서 재차 사과를 표하고 재발 방지책을 담은 진상조사 결과를 발표하며 여론을 진화하겠다는 전략이다.

다만 이번 조사 결과에는 탱크데이 논란 외에 일각에서 제기된 과거 ‘사이렌 클래식 머그’ 이벤트 등은 포함되지 않을 전망이다. 신세계그룹 측은 해당 건에 대해 “세월호 사건과는 무관한 일”이라며 선을 그었다.

이번 직접 사과를 통해 정 회장이 악화된 여론을 되돌리고 신세계그룹을 향한 불매 운동의 불길을 잡을 수 있을지 주목된다.

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