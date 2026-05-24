냉면 한 그릇 1만2615원…식품업계, 집에서 먹는 여름맛 키운다

낮 기온이 오르기 시작하면 식탁도 먼저 바뀐다. 뜨거운 국물 대신 차가운 면을 찾고, 점심 뒤 커피 한 잔에도 빙수나 시즌 음료가 따라붙는다. 외식비 부담은 이 흐름을 더 빠르게 만들고 있다.

오뚜기 제공

24일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 2026년 4월 서울 지역 냉면 평균 가격은 1만2615원으로 집계됐다. 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 2월 온라인쇼핑동향’에서도 음·식료품 온라인쇼핑 거래액은 전년 동월보다 12.2%, 음식서비스는 9.7% 늘었다.

집에서 간편하게 먹는 여름면과 카페에서 즐기는 시즌 디저트가 동시에 힘을 받는 이유다.

오뚜기는 전문점 스타일의 냉면을 간편하게 즐길 수 있는 신제품 ‘칡냉면’과 ‘쫄냉면’을 출시했다.

칡냉면은 고소하면서도 탄탄한 식감의 칡면발을 적용한 제품이다. 쫄냉면은 쫄면 사리를 사용해 쫄깃한 식감을 살렸다. 오뚜기는 두 제품 모두 별도 조리 부담을 줄이면서 집에서도 냉면 전문점 분위기를 낼 수 있도록 구성했다고 설명했다.

외식 냉면 가격이 오르면서 가정용 냉면 제품을 찾는 소비자도 늘어날 수 있다. 여름철 한 끼를 밖에서 해결하기보다 집에서 간단히 준비하려는 수요를 겨냥한 제품이다.

삼립의 미식면 브랜드 ‘하이면’은 여름 신제품 ‘홍비빔 막국수’와 ‘들기름 막국수’ 2종을 선보였다.

홍비빔 막국수는 안동 지역 특산품인 안동식혜를 활용한 제품이다. 고춧가루와 생강을 넣어 발효한 안동식혜의 칼칼한 맛에 사과, 배, 매실 등 과일과 채소를 더했다.

들기름 막국수는 강원 홍천 지역의 전통 들깨 제조 방식을 반영했다. 들깨를 볶아 압착하는 방식으로 고소한 풍미를 살렸고, 짭조름한 간장을 더해 감칠맛을 냈다.

두 제품 모두 메밀면을 사용했다. 김, 깨, 계란 등 고명을 더하면 집에서도 비교적 손쉽게 막국수 한 그릇을 차릴 수 있다.

풀무원푸드앤컬처의 식물성 외식 브랜드 ‘플랜튜드’는 여름 신메뉴 4종을 출시했다.

메뉴는 ‘서리태 콩국수’, ‘참나물 두부가라아게 메밀면’, ‘산들 마라향 비빔면과 튀긴 전병’, ‘여름향기 비빔밥’이다. 모두 식물성 식재료를 기반으로 구성했다.

서리태 콩국수는 여름철 대표 메뉴인 콩국수를 식물성 외식 브랜드의 방식으로 풀어낸 제품이다. 참나물 두부가라아게 메밀면은 차가운 면 요리에 두부가라아게를 더해 한 끼 식사감을 높였다.

마라향 비빔면과 비빔밥 메뉴까지 넣은 점도 눈에 띈다. 단순히 시원한 메뉴에 그치지 않고, 매운맛과 산뜻한 채소 조합을 함께 내세운 구성이다.

할리스는 세계자연기금(WWF)과 협업해 멸종위기종 눈표범 보전을 위한 신메뉴 ‘눈표범 아인슈페너’를 출시한다.

이번 음료는 눈표범의 발자국에서 착안해 기획됐다. 소비자가 제품 1잔을 구매할 때마다 200원이 눈표범 보전 기금으로 적립된다.

카페업계의 시즌 메뉴 경쟁이 단순한 맛 경쟁을 넘어 캠페인형 소비로 넓어지는 모습이다. 소비자는 음료를 마시면서 자연보전 활동에 간접적으로 참여하게 된다.

더벤티는 여름 컵빙수 메뉴 ‘마빙’ 3종을 출시했다.

신제품은 ‘이천쌀 비빔 마빙’, ‘옛날 단팥딸기 마빙’, ‘추억의 수박화채 마빙’이다. 이천쌀, 단팥, 딸기, 수박화채 등 익숙한 재료를 활용해 레트로 콘셉트를 살렸다.

컵 형태로 즐길 수 있는 빙수는 혼자 먹기 쉽고 이동 중에도 부담이 적다. 대형 빙수 한 그릇을 나눠 먹는 방식에서 벗어나, 개인 취향에 맞춰 가볍게 고르는 여름 디저트로 자리 잡고 있다.

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