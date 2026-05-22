전국 흐리고 곳곳 비…서울·인천·경기 최대 5㎜ [내일 날씨]

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이번 주말 나들이를 계획하고 있다면 우산을 챙겨야 한다. 23일 토요일 전국이 흐린 가운데 오전부터 낮 사이 곳곳에 비가 내린다. 강원산지는 짙은 안개, 서해상은 돌풍과 천둥·번개까지 예상된다.

기상청은 22일 “내일 새벽부터 오전 사이 부산·울산과 경북 동해안에, 오전부터 낮 사이에는 강원 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.

23일 아침 최저기온은 10~16도, 낮 최고기온은 18~24도가 되겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원내륙·산지, 충청권, 전라권, 경상권, 제주도 5㎜ 미만이고, 서해5도는 5~10㎜이다.

토요일 오전에 외출한다면 우산은 필수다. 비는 오전 중 대부분 그치겠지만, 강원산지를 지나는 운전자는 새벽부터 오전 사이 가시거리 200m 미만의 짙은 안개에 특히 주의해야 한다.

오후에는 구름 사이로 해가 비치는 곳도 있겠으나, 서해상을 오가는 일정은 돌풍·천둥번개 가능성에 대비해 변동이 없는지 사전 확인이 필요하다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전에 유의해야 한다.

강원산지에는 새벽부터 오전 사이 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 전라권 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.

또 서해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 서해중부해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다. 동해안에는 내일까지 너울에 의한 높은 물결이 백사장과 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 되겠다.

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