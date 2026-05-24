코레일유통, 전사 특별점검…선거 정치적 중립의무 준수

코레일유통이 공직기강을 확립하고 청렴한 조직문화를 강화하기 위해 전사적으로 특별점검에 나섰다고 24일 밝혔다.

이번 점검은 26일부터 6월 2일까지 감사실 주관으로 공직기강 점검반을 꾸려 본사와 전국 사업본부를 대상으로 실시된다. 점검에서는 임직원 행동강령 준수 여부와 복무기강 확립과 품위유지, 직무태만과 업무 소홀 사례 등을 중점적으로 확인할 예정이다.

코레일유통 본사 전경. 코레일유통 제공

특히 지방선거를 앞두고 공공기관의 정치적 중립의무를 준수했는지 여부를 집중 점검한다. 구체적으로 선거 관련 집회와 행사 지원과 참여 강요, 특정 정당이나 후보자를 지지하거나 반대 의사를 표현하는 게시를 했는지 등을 엄격히 살필 방침이다.

아울러 코레일유통은 예년보다 이른 더위가 이어지는 만큼 여름철 재난에 대비한 안전관리 점검도 병행한다. 폭염과 집중호우 등 여름철 재해에 대비한 대응체계를 점검하고 철도역 상업시설의 식품위생 관리 상태와 안전사고 위험요소를 사전에 점검할 계획이다.

최수양 코레일유통 감사실장은 “공공기관으로서 공직기강을 바로잡고 정치적 중립의무를 철저히 준수하겠다”며 “공정하고 투명한 조직문화가 실천될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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