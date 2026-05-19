李 “韓·日 셔틀외교 완전히 정착… 중동 發 국제정세 불안 대응 위한 협력 강화 필요”

이재명 대통령은 19일 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 “그간의 셔틀외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로 급변하는 국제 정세에 공동대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의했다”고 밝혔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 이재명 대통령과 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 정상회담 후 진행한 한·일 공동언론발표에서 “한·일 양국 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고 또 세계적으로도 유례를 찾기 어렵다고 한다”며 “이렇게 뜻깊고 역사적인 교류가 불과 4개월 만에 이루어졌다는 점은 한·일 양국이 공유하는 우정과 유대가 그만큼 두텁고 또 단단하다는 것을 보여준다”고 말했다. 이어 “그간 서울과 도쿄에 국한됐던 셔틀외교의 무대가 부산·경주·나라·안동 등 여러 지방 도시로 확대된 것도 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이제 한·일 관계는 수도를 넘어 지역 구석구석으로 확장되며 새로운 지평을 맞이하고 있다”고 했다. 이 대통령은 다카이치 총리 취임 후 양 정상 간에 4차례의 만남이 이뤄진 점을 언급하며 “이는 양국 정상이 형식에 구애받지 않고 언제든 필요할 때 만나 소통하는 ‘셔틀외교’가 완전히 정착했음을 의미한다”고 평가하기도 했다.

이날 정상회담에서는 중동 전쟁의 여파로 인한 국제 정세 불안에 양국이 공동대응하기 위한 협력 강화 방안 등이 논의된 것으로 알려졌다. 이 대통령은 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 대해 공감했다”며 “나아가 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 함께했다”고 밝혔다. 이어 “이런 공감대를 바탕으로 양국은 지난 3월 체결된 ‘한·일 공급망 파트너십’의 성과를 평가하고 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”면서 “다카이치 총리는 한일 양국이 긴밀히 공조해 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화해 나갈 것을 제안했다. 저는 공감을 표하고 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔다”고 말했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 열린 이재명 대통령과의 정상회담에서 발언하고 있다. 청와대 제공.

LNG(액화천연가스) 및 원유 분야 협력도 강화하기로 했다. 이 대통령은 “지난 3월 체결된 ‘LNG 수급 협력 협약서’를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하는 한편 원유 수급 및 비축과 관련한 정보 공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 했다”고 설명했다.

양 정상은 급변하는 국제 정세 속 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 협력의 중요성도 재확인했다. 이 대통령은 동북아 지역의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한·중·일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고도 강조했다. 한반도 문제에 대해서는 이 대통령은 “남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 전했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 정상회담장인 경북 안동 한 호텔에서 악수하고 있다. 연합뉴스

이날 회담에서는 인공지능(AI)과 우주 탐사, 바이오 등 첨단기술 분야 협력에 대한 심도 있는 논의도 이뤄졌다. 이 대통령은 “우리 양국이 AI 분야에서 가진 각자의 강점을 바탕으로 호혜적이고 전략적인 협력 기반을 강화한다면, 양국의 기업과 국민들이 ‘글로벌 AI 기본사회’를 선도하는 주역이 될 것이라는 점을 말씀드렸다”며 “나아가 AI 시대에 국민의 안전을 지키고 권리를 보호하기 위한 개인정보보호 협력에 대해서도 논의해나가기로 했다”고 밝혔다.

지난 1월 이 대통령의 일본 방문을 계기로 양국이 합의한 일본 조세이 탄광 발굴 유해 DNA 감정이 곧 시작되는 것 관련해서는 이 대통령은 “그간 외교당국 간의 긴밀한 실무협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다”며 “우리 양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 매우 의미 있는 첫걸음이 될 것”이라는 기대감을 드러냈다.

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