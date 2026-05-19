‘5·18 폄훼 논란’에 고개 숙인 정용진… 오월단체, 사과 수용 거부

제46주년 5·18 광주민주화운동 기념일에 진행한 스타벅스코리아의 마케팅 이벤트가 5·18 민주화운동을 폄훼했다는 논란이 일파만파 확산하고 있다. 이재명 대통령이 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태”라며 직격하는 등 비판 여론이 커지고 불매 운동 조짐까지 일자 그룹 총수인 정용진 신세계그룹 회장이 대국민 사과를 하며 파문 진화에 나섰다.

정용진 신세계그룹 회장. 연합뉴스

정 회장은 19일 대국민 사과문을 내고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 광주시민, 박종철 열사 유가족, 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분과 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다. 그는 “있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅”이라며 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라고 거듭 사과했다. 그러면서 “저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”고 밝혔다. 정 회장은 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”며 “이번 사태 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다”고 약속했다. 아울러 자신 포함 모든 임직원이 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하는 교육을 받고, 그룹의 의사결정 시스템을 재점검하는 등 유사 사태 재발 방지를 위한 모든 조치를 하겠다고 강조했다. 스타벅스코리아는 지난 15일부터 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 18일 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구 등을 사용했다. 이후 해당 표현이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 제기됐다. 정 회장이 직접 대국민 사과를 한 건 신세계그룹 차원에서 이번 사안을 심각하게 바라보고 있다는 의미다. 정 회장이 전날 논란을 접한 뒤 곧바로 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고, 관련 임직원 모두에 대한 징계절차에 착수한 것도 같은 맥락이다.

19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

신세계그룹은 이날 오월단체에 사죄의 뜻을 전하기 위해 김수완 경영총괄본부장을 광주 서구 5·18기념문화센터에 보냈지만 거부당했다. 김 본부장은 신극정 5·18민주화운동부상자회장과 윤남식 5·18민주화운동공로자회장, 윤목현 5·18기념재단 이사장 등을 만나 스타벅스코리아의 오월정신 훼손에 대한 사과를 추진했다. 하지만 오월단체는 김 본부장의 면담 요청과 사과를 수용하지 않았다. 오월단체는 ‘5·18 폄훼 이벤트’ 추진 경위 등이 파악되지 않은 상태에서 스타벅스 측의 사과를 받아들일 수 없다는 입장이다. 김태찬 5·18부상자회 부회장은 “오늘의 사과는 (스타벅스 측이 우리 측에) 통보해 결정된 것”이라며 “경위 파악도 되지 않은 상태에서 대뜸 사과부터 하겠다는 것은 노이즈 마케팅이 아닌지 의심하게 만드는 행보”라고 지적했다.

광주 찾아간 신세계 부사장 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이 이벤트’가 5·18 민주화운동을 폄훼했다는 비판 여론이 거센 가운데 김수완 신세계그룹 총괄부사장(가운데)이 19일 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾아 고개 숙이고 있다. 5·18 단체 측이 면담을 거부하면서 이날 만남은 불발됐다. 광주=연합뉴스

김 본부장은 “회사 광고 이벤트 기획의 전체적인 프로세스를 면밀하게 점검하겠다”며 “오월 영령들에게 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 조사하겠다”고 밝혔다. 김 본부장은 이어 “탱크의 의미는 알고 있다. 다만 현재로서는 마케팅의 일환이었고 텀블러의 공식 명칭이 ‘탱크 텀블러’여서 이렇게 이벤트를 한 것으로 파악하고 있다”고 했다.



더불어민주당은 문제의 스타벅스코리아의 마케팅에 대해 “인권과 민주주의를 짓밟은 사회적 범죄”라고 강하게 비판했다. 한병도 원내대표는 “5월 광주의 거룩한 희생까지 상품화하는 것은 시정잡배에게도 허용하지 않을 비인간적인 작태”라며 “이는 표현의 자유도, 이벤트도 아니다”고 지적했다.

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