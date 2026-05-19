LG전자 플래그십 D5, 오픈 기념 프로모션 31일까지 진행

LG전자 베스트샵의 체험형 매장 ‘LG전자 플래그십 D5’가 오픈 특별 혜택 종료를 앞두고 프로모션 행사를 진행 중이다. 이번 행사는 5월 18일부터 31일까지 운영된다.

서울 강남구 도산대로에 자리한 LG전자 플래그십 D5는 기존 강남본점을 새롭게 확장한 플래그십 매장으로, 가전과 라이프스타일 경험을 동시에 제공하는 복합 체험 공간이다. 총 5개 층 규모로 조성된 매장에서는 엔터테인먼트존을 비롯해 리빙·키친·에어 가전, LG 시그니처 컬렉션, 브랜드 전시 공간 등을 살펴볼 수 있다.

특히 행사 종료를 앞두고 혼수·입주·이사 고객을 위한 혜택이 운영되고 있다. 상담 예약 고객에게는 라이프스타일 기프트와 고급 도자기 홈세트 가운데 선택 가능한 방문 사은품이 제공되며, 일부 고객에게는 추가 혜택도 마련됐다.

구매 금액에 따라 다양한 사은품과 멤버십 포인트 혜택도 제공된다. 600만 원 이상 구매 고객에게는 생활·주방용품 사은품이 증정되며, 1,200만 원·1,500만 원·2,000만 원 이상 구매 고객에게는 혜택이 단계별로 차등 적용된다.

주말에는 웨딩 고객을 위한 내부 박람회도 함께 운영된다. 스튜디오, 드레스, 메이크업, 예물 등 웨딩 관련 제휴 혜택과 함께 예비부부 대상 맞춤형 가전 컨설팅도 지원한다.

또한 일부 가전은 현장 체험 후 비교 상담까지 한 번에 가능한 체험 동선으로 운영돼 고객 편의성을 고려했다.

LG전자 플래그십 D5는 예약 고객 대상 컨설팅 시스템도 운영하고 있다. 전문 매니저가 고객의 주거 환경과 라이프스타일에 맞춘 가전 구성을 제안하며 상담 환경을 제공한다.

매장 관계자는 “오픈 이후 고객들의 관심 속에 운영된 특별 혜택이 종료를 앞두고 있는 만큼 행사 기간 동안 혜택과 서비스를 준비했다”며 “가전 구매를 계획 중인 고객들이 직접 매장을 방문해 다양한 혜택을 확인하길 바란다”고 말했다.

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