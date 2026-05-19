아이유·변우석, '대군부인' 역사 왜곡 논란에 결국 공식 사과

드라마 '21세기 대군부인'이 종영을 맞이한 후 역사 왜곡 논란으로 거센 비판을 받고 있는 가운데, 주연 배우 아이유와 변우석이 직접 사과문을 게재했다. 변우석 인스타그램 캡처

MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’이 종영을 맞이한 후 역사 왜곡 논란으로 거센 비판을 받고 있는 가운데, 주연 배우 아이유와 변우석이 직접 사과문을 게재했다.

지난 18일 아이유는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “작품의 주연 배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다”고 입을 열었다.

아이유가 인스타그램에 게재한 사과문. 아이유 인스타그램 캡처

이어 “여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다. 우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다. 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했다”며 고개 숙였다.

변우석 역시 같은 날 사과문을 게재했다.

변우석이 인스타그램에 게재한 사과문. 변우석 인스타그램 캡처

“작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다”고 말했다.

또 “배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한 번 깊게 새기게 되었다”고 밝혔다.

다시 논란을 불러온 '역사 왜곡' 장면. MBC '21세기 대군부인' 방송화면 캡처

앞서, 지난 15일 11회 방송분에서 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’은 ‘역사 왜곡’ 논란이 불거졌다. 이안대군(변우석)이 왕으로 즉위하는 장면에서 이안대군이 십이면류관 대신 제후국에서 사용하는 구류면류관을 착용하고, 신하들은 “만세” 대신 “천세”를 외쳤는데, 이 또한 제후국이 쓰는 것이다. 이러한 부분들이 한국의 자주성을 인정하지 않는 고증이라는 비판이 제기됐다.

이에 ‘21세기 대군부인’ 제작진은 지난 16일 오후 공식 홈페이지를 통해 “21세기 대군부인 제작진이다. 애정을 갖고 드라마를 지켜봐 주신 많은 분께 세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”라고 말했다.

이에 ‘21세기 대군부인’ 제작진도 공식 홈페이지에 사과문을 게재했다. 변우석 인스타그램 캡처

이어 “제작진은 왕의 즉위식에서 왕이 ‘구류면류관’을 착용하고 신하들이 ‘천세’라고 산호하는 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다.

또 “이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안이다”라며 “‘21세기 대군부인’은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 지닌 드라마로 가상의 세계와 현실의 역사적 맥락이 교차하는 부분에 대해 신중하고 심도 있는 고민이 필요했으나, 정교하게 세계관을 다듬고 더욱 면밀하게 살피는 노력이 부족했다”라고 설명했다.

5월 16일 종영한 '21세기 대군부인'. 변우석 인스타그램 캡처

끝으로 “시청자 여러분의 질책을 겸허히 받아들이며, 추후 재방송 및 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다. 시청자 여러분께 불편을 드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다. 앞으로 저희 제작진은 더욱 무거운 책임감을 가지고 시청자 여러분의 신뢰에 보답하는 작품을 제작하기 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.

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