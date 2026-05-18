"오케이, 발사"…트럼프, 이란 군용기 타격 AI 영상 거듭 게시

도널드 트럼프 미국 대통령이 고출력 레이저로 보이는 무기로 이란 군용기를 타격하는 인공지능(AI) 영상을 거듭 소셜미디어에 올리고 있다.



트럼프 대통령이 17일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 5초 분량의 영상을 보면 미국 국기를 단 군함이 이란 국기를 달고 날아오는 군용기에 고출력 레이저로 보이는 무기를 발사한다.

트럼프 대통령이 트루스소셜에 게시한 AI 영상. 트럼프 SNS 캡처

항공기는 화염 속에 산산조각 난다. AI로 제작된 것으로 추정되는 영상이다.



영상 속에는 우측 하단에 작은 화면이 삽입돼 있다. 트럼프 대통령은 작은 화면 속에서 두 손을 움직이면서 리듬을 맞추는 듯 입으로 의미를 알 수 없는 소리를 내다가 '오케이. 우리쪽으로 왔네. 발사. 쾅'이라고 말한다.



트럼프 대통령은 이 영상이 마음에 들었는지 자신이 들어있는 화면 크기를 키운 같은 영상을 하나 더 올리고 비슷한 내용으로 제작한 다른 영상을 하나 더 올렸다.



종전 합의에 협조하지 않는 이란을 상대로 압박의 취지를 담은 것이라는 해석이 가능하지만 트럼프 대통령이 전쟁을 컴퓨터 게임처럼 가볍게 인식하고 있는 것 아니냐는 추정도 가능한 대목이다.



트럼프 대통령은 최근 들어 SNS에 무더기로 영상과 사진을 올리는 날이 잦아졌다. 중국 방문 중에는 보안을 의식한 탓인지 비교적 잠잠했지만 방중 이전부터 하루에 수십개씩 SNS 게시물을 올리는 날이 적지 않았다.



정적을 노골적으로 비난하거나 치적을 과시하는 내용이 대부분인데 가타부타 설명 없이 AI로 제작된 조롱성 사진과 영상을 올리는 일도 많다.



이날도 오후 5시께까지 30개 넘는 게시물을 올렸다. 우주에서 전쟁이 벌어진 상황에서 군 통수권자로서 미 우주군을 통솔하며 전쟁을 지휘하는 듯한 AI 이미지도 여럿 올렸다.

트럼프 SNS 캡처.

방중에서 성과가 별로 없었다는 지적을 의식했는지 시진핑 중국 국가주석을 뒤로 하고 자신이 앞서서 걷는 사진도 올렸다.



AI 이미지를 무더기로 올리다가 문제가 되기도 한다. 최근에는 자신을 예수에 빗댄 AI 이미지를 올렸다가 지지층의 반발이 커지자 삭제하기도 했다.

<연합>

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