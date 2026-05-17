‘장미로 맺어진 인연’ 포항시, 후쿠야마 장미축제 참가…우호 교류 다져

경북 포항시는 일본 자매도시인 후쿠야마시에서 열린 ‘제59회 후쿠야마 장미축제’에 축하사절단을 파견하고 양 도시 간 우호 협력을 돈독히 했다고 17일 밝혔다.

후쿠야마 장미축제는 매년 백만 송이 장미로 도시 전역을 꾸미는 지역 대표 축제로, 문화와 관광을 상징하는 행사다.

장상길 포항시장 권한대행을 단장으로 하는 포항시 사절단은 16일 ‘제59회 후쿠야마 장미축제’에 참가해 양 도시 간 우호를 다지고 포항을 알린 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 축제에는 장상길 부시장을 단장으로 한 포항시 대표단이 참가해 지난 16~17일 양일간 열린 축제 기간 개막식과 거리 퍼레이드, 다양한 문화 행사에 참여했다.

포항시는 현지에 홍보 부스를 마련해 포항의 주요 관광지와 대표 먹거리를 소개하는 한편, 해양관광도시 포항의 특색을 알리기 위한 다양한 홍보 활동도 함께 진행했다.

특히 후쿠야마 시민들을 대상으로 포항 관련 퀴즈 이벤트를 열어 호응을 얻었다. 참가자들에게 기념품을 제공하며 포항의 관광자원과 도시 이미지를 자연스럽게 알렸다.

포항 부스를 찾은 한 후쿠야마 시민은 “퀴즈를 통해 포항에 대해 재미있게 알 수 있었고 꼭 한번 방문해보고 싶다”는 소감을 전했다.

장상길 포항시장 권한대행은 “오랜 기간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 앞으로도 지속적인 교류와 협력을 이어가겠다”며 “두 도시의 시화가 모두 장미인 만큼 장미 콘텐츠를 활용한 특색 있는 교류도 적극 추진하겠다”고 말했다.

한편 포항시와 후쿠야마시는 1979년 자매결연 이후 47년간 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다. 시는 이번 장미축제 참가를 계기로 문화·관광 분야를 비롯한 다양한 교류를 점차 확대해 나갈 계획이다.

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