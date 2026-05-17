김상호 “정당 아닌 능력으로 시민을 위해 일하겠다” [6·3의 선택]

제9회 전국동시지방선거 경산시 제1선거구(서부1동·남부동·남천면) 경북도의원 선거에 출사표를 던진 무소속 김상호 후보는 “정당이 아닌 능력으로 오로지 시민을 위해 일하겠다”며 포부를 밝혔다.

김상호(사진) 후보는 17일 세계일보와의 인터뷰에서 “여러 시민이 조화롭게 어우러진 우리 지역에 필요한 도의원은 정치가가 아닌 일꾼”이라며 “시의원으로서 쌓은 튼튼한 현장 경험과 실무 능력을 바탕으로 경산의 목소리를 전달하는 든든한 가교역할을 하겠다”고 강조했다.

김 후보는 “기회는 준비된 자에게 온다”며 “이미 시의원 생활을 통해 검증된 신뢰와 능력을 바탕으로 우리 지역의 변화를 만들겠다”고 역설했다.

그가 내세운 ‘경산을 바꾸는 김상호의 9대 공약’은 경산 토박이 출신의 지역밀착형 공약으로 시민들로부터 지지를 받고 있다.

김 후보는 서부1동의 주차타워 조성을 비롯 성암산 순환로 방음벽 설치, 시니어 취업 교육센터 설립지원을 핵심 공약으로 내걸었다.

또 남부동의 남천 수변공원 및 키즈놀이터 조성, 남천면 특산물인 명품 포도 브랜드화 등 촘촘한 지역구 맞춤형 공약을 제시했다.

김 후보는 전날 선거사무소 개소식을 마친 뒤 본격적인 선거운동에 돌입했다. 김상호 후보의 선거사무소 개소식에는 약 500명의 시민 및 지역 인사들이 참석했다.

김 후보는 “시의원 생활을 통해 검증된 저의 추진력과 신뢰를 바탕으로 이번 선거에서 기필코 승리하겠다”고 자신했다.

한편 김상호 후보는 제9대 경산시의회 전반기 산업·건설위원회 위원장을 역임하는 등 지역 발전에 헌신한 공로로 ‘2024년 경북도 의정봉사대상’을 수상한 바 있다.

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