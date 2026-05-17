“운동권 동지” vs “민주화 둔갑”…민주화 인사들 이장우 지지선언에 민주당 맹공 [6·3의 선택]

이장우 국민의힘 대전시장 후보와 더불어민주당 대전시당이 지지선언을 두고 날 선 ‘신경전’을 벌이고 있다.
대전지역 민주화운동 인사들이 17일 이장우 국민의힘 대전시장 후보 지지선언을 하자 더불어민주당 대전시당은 “민주화의 이름을 도용하지 말라”고 즉각 공세에 나섰다.
지역 민주화운동 및 민주당 출신 인사 30여명은 이날 “진영을 떠나 대전의 미래를 위한 재선이 필요하다”며 이장우 후보를 공개 지지했다.
이들은 “지방소멸과 지역공동화 위기 속에서도 이 후보는 특유의 행정 추진력으로 대전에 사람과 기업이 몰려오는 흐름을 만들었다”며 “정체돼 있던 도시철도 2호선 트램, 갑천생태호수공원, 유성복합터미널 등 대형 현안 사업들을 정상 궤도에 올려놓고 실질적인 성과를 만들어냈다”고 지지 배경을 설명했다.
이어 “1993년 대전 엑스포 이래 단일행사 최초로 200만 명 이상이 찾은 영시축제는 침체된 원도심과 지역경제에 활력을 불어넣었다”며 “시민들에게 새로운 자긍심과 자신감을 안겨줬다”고 했다.
이들은 이 후보의 학생운동 이력을 언급하며 “대학 시절 총학생회장으로 호헌철폐와 민주화를 외쳤던 운동권 동지였던 만큼 젊은 날의 정의감과 열정이 지금도 대전 발전에 대한 책임감으로 이어지고 있다”고 평가했다.
이 후보는 “과거 어떤 정당에 몸담았는지를 떠나 오직 대전의 미래와 시민의 삶을 기준으로 뜻을 모아주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “저 역시 특정 진영의 시장이 아니라 시민 모두의 시장으로서 대전 발전만 바라보며 뛰어왔다”고 말했다.
그러면서 “민주화운동 정신은 결국 시민의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸기 위한 책임과 실천의 정신”이라며 “그 뜻을 가슴에 새기고 더 낮은 자세로 시민만 바라보며 달리겠다”고 강조했다.
민주당 대전시당은 “이 후보는 민주화의 이름을 도용하지 말라”는 성명서를 내 맹공했다.
민주당 대전시당 선대위는 “과거 대학 총학생회장이라는 빛바랜 이력 하나로 이 후보를 민주화 투쟁의 주역으로 둔갑시켰다”며 “이 후보가 걸어온 길은 단 한 번도 민주주의 수호의 길이 아니었다”고 반박했다.
이어 “과거 국정농단 사태 속에서도 국민의 상식에 정면으로 맞서 ‘박근혜 돌격대’를 자처하며 무너져 가는 권력을 비호하는 최전선에 섰고 12·3 비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서도 반헌법적 세력의 하수인이었”다고 비난 수위를 높였다.
그러면서 “이런 이 후보의 지지 선언에 이름을 올린 사람들 역시 부적절한 야합의 공범으로 민주화 동지라는 면죄부를 주는 근거가 무엇인지 스스로 시민 앞에 답해야 한다”고 비판했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지